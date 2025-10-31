living cost indicators
أرباح إيرباص تتجاوز الـ 3 مليارات دولار في 9 أشهر

31
OCTOBER
2025
سجلت شركة الطيران والفضاء الأوروبية "إيرباص" ارتفاعا بنسبة 46 بالمئة في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان أمس الأربعاء إن صافي الدخل بلغ 2.641 مليار يورو (3.06 مليارات دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 1.808 مليار يورو في العام السابق، بينما ارتفع العائد على السهم إلى 3.34 يورو مقابل 2.29 يورو في العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات خلال فترة الأشهر التسعة بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 47.4 مليار يورو، مقارنة بـ 44.5 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لإيرباص جيوم فوري: "تعكس نتائج الأشهر التسعة مستوى تسليم الطائرات التجارية والأداء القوي في قطاعي الدفاع والفضاء والمروحيات. ولا تزال عمليات التسليم متركزة في نهاية العام ضمن بيئة تشغيلية معقدة ومتقلبة، فيما نواصل توسيع قدراتنا الصناعية لدعم زيادة إنتاج الطائرات التجارية".

وأضاف فوري: "في قطاع الفضاء، نحرز تقدما في عملية توحيد أنشطتنا مع شركتي ليوناردو وتاليس لإنشاء كيان أوروبي جديد رائد في هذا السوق. ونؤكد التزامنا بتوقعاتنا لعام 2025، والتي تشمل الآن تأثير الرسوم الجمركية المعمول بها حاليا".

وبلغ إجمالي الطلبات على الطائرات التجارية 610 طائرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفاضا من 667 طائرة في الفترة نفسها من العام الماضي. وبعد احتساب الإلغاءات، بلغ صافي الطلبات 514 طائرة، مقارنة بـ 648 طائرة العام الماضي.

ووصلت الطلبات المتراكمة حتى نهاية سبتمبر 2025 إلى 8665 طائرة تجارية. وتم تسليم ما مجموعه 507 طائرات خلال الفترة، مقارنة بـ497 طائرة في عام 2024، منها 62 طائرة من طراز "إيه 220"، و392 طائرة من عائلة "إيه 320"، و20 طائرة "إيه 330"، و33 طائرة "إيه 350".

Skynews
