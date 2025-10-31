living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميتا تسجل أرباحاً قوية لكن النفقات المرتفعة تقلق المستثمرين

31
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تراجعت أسهم شركة ميتا في تعاملات ما بعد الإغلاق، الأربعاء، رغم إعلان الشركة عن نتائج قوية للربع الثالث من العام، بعد أن حذرت من أن نفقاتها ستزداد بشكل كبير في عام 2026 مقارنة بهذا العام.

وكحال منافسيها، تخوض شركة ميتا بلاتفورمز سباقا محموما في مجال الذكاء الاصطناعي، وقالت إن نفقاتها ستزداد بوتيرة أسرع كثيرا في العام المقبل، مدفوعة بارتفاع تكاليف البنية التحتية وتعويضات الموظفين، بعد أن قامت بتوظيف خبراء في الذكاء الاصطناعي بمستويات رواتب مرتفعة للغاية.

وجاء في بيان للشركة: "ستكون تكاليف تعويضات الموظفين ثاني أكبر مساهم في نمو النفقات، إذ سنحتسب رواتب عام كامل للموظفين الذين تم توظيفهم خلال عام 2025، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسنواصل إضافة كوادر تقنية في المجالات ذات الأولوية".

ويقع مقر الشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، وسجلت الشركة أرباحا بلغت 2.71 مليار دولار، أي ما يعادل 1.05 دولار للسهم الواحد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ولو استُبعدت النفقات الخاصة المتعلقة بالضرائب، لبلغت أرباح الشركة 7.25 دولار للسهم الواحد.

وارتفعت إيرادات ميتا بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 51.42 مليار دولار، مقابل 40.59 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون استطلعت آراءهم شركة فاكتست ريسيرش يتوقعون أن تحقق ميتا أرباحا تبلغ 6.72 دولار للسهم من خلال إيرادات قدرها 49.5 مليار دولار.

وفي الولايات المتحدة، تواجه شركة ميتا دعوى مكافحة احتكار لا تزال بانتظار قرار القاضي، وقد تُجبر الشركة على فصل تطبيقي واتساب وإنستغرام عنها، وهما شركتان ناشئتان استحوذت عليهما ميتا قبل أكثر من عقد، وتحولتا منذ ذلك الحين إلى منصّتين قويتين في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

وتراجعت أسهم ميتا بمقدار 57.67 دولار، أي بنسبة 7.7 بالمئة، لتغلق عند 694 دولارا في تعاملات ما بعد الإغلاق، بعد أن كانت قد أنهت جلسة التداول الرسمية على ارتفاع طفيف عند 751.7 دولار.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout