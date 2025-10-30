قيمة "إنفيديا" تتجاوز 5 تريليونات دولار بفضل الطلب على الذكاء الاصطناعي

A + A -

دخلت شركة إنفيديا التاريخ اليوم الأربعاء بوصفها أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار، وذلك بدفعة من سلسلة مكاسب مبهرة رسخت مكانتها في قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التحول السريع لـ"إنفيديا" من شركة متخصصة في تصميم رقائق معالجة الرسومات إلى صاحبة موقع رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ومنذ إطلاق روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي) في 2022، قفز سهم إنفيديا أكثر من 12 مثلا، ودفع التهافت على أدوات الذكاء الاصطناعي المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية مرتفعة، وفق وكالة "رويترز".

ويتجاوز هذا الإنجاز الجديد، الذي يأتي بعد ثلاثة أشهر فحسب من تجاوز إنفيديا عتبة الأربعة تريليونات دولار، القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ويعادل نحو نصف حجم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

وصعد سهم الشركة التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا 4.6% بعد سلسلة من الإعلانات في الآونة الأخيرة عززت هيمنتها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وكشف رئيس إنفيديا التنفيذي جينسن هوانغ أمس الثلاثاء عن طلبات شراء رقاقات ذكاء اصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، وقال إن الشركة تعتزم بناء سبعة أجهزة كمبيوتر عملاقة جديدة لوزارة الطاقة الأميركية.