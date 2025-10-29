البنك الدولي: أسعار السلع ستتراجع إلى أدنى مستوياتها بحلول 2026

A + A -

توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية في العالم إلى أدنى مستوياتها خلال 6 سنوات بحلول عام 2026، مرجعاً ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي وضعف النمو الاقتصادي العالمي.

وقال البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، اليوم الأربعاء، إنّه من المتوقع أن تتراجع الأسعار 7% في عامي 2025 و2026، مسجّلة بذلك انخفاضاً للعام الرابع على التوالي.

وأشار البنك إلى أن تصاعد التوترات التجارية ساهم أيضاً في هذا الانخفاض، موضحاً أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية تشهد تراجعاً ملحوظاً، في حين تسجل أسعار المعادن النفيسة ارتفاعاً مستمراً، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار النفط سيساعد في تخفيف معدلات التضخم عالمياً، غير أن الإعلان الأخير عن فرض عقوبات أميركية جديدة على شركات النفط الروسية أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وأوضح البنك أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت مؤخراً بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، مما ساهم في جعل الغذاء أكثر توافراً وبأسعار معقولة في الدول النامية.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن محبي القهوة سيضطرون إلى إنفاق المزيد من المال، بعدما أدى سوء الأحوال الجوية إلى تراجع إنتاج البن وارتفاع أسعاره إلى ذروتها في مطلع عام 2025.

كما توقّع البنك أن تواصل أسعار الذهب والفضة ارتفاعها، مشيراً إلى أنه بعد بلوغهما مستويات قياسية في عام 2025، من المرجح أن يشهد كلا المعدنين زيادة طفيفة إضافية في عام 2026.