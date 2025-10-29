living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البنك الدولي: أسعار السلع ستتراجع إلى أدنى مستوياتها بحلول 2026

30
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع البنك الدولي تراجع أسعار السلع الأساسية في العالم إلى أدنى مستوياتها خلال 6 سنوات بحلول عام 2026، مرجعاً ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي وضعف النمو الاقتصادي العالمي.
 
وقال البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، اليوم الأربعاء، إنّه من المتوقع أن تتراجع الأسعار 7% في عامي 2025 و2026، مسجّلة بذلك انخفاضاً للعام الرابع على التوالي.
 
وأشار البنك إلى أن تصاعد التوترات التجارية ساهم أيضاً في هذا الانخفاض، موضحاً أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية تشهد تراجعاً ملحوظاً، في حين تسجل أسعار المعادن النفيسة ارتفاعاً مستمراً، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
 
وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار النفط سيساعد في تخفيف معدلات التضخم عالمياً، غير أن الإعلان الأخير عن فرض عقوبات أميركية جديدة على شركات النفط الروسية أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
 
وأوضح البنك أن أسعار الأرز والقمح والذرة تراجعت مؤخراً بفضل وفرة الإمدادات في مختلف أنحاء العالم، مما ساهم في جعل الغذاء أكثر توافراً وبأسعار معقولة في الدول النامية.
 
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن محبي القهوة سيضطرون إلى إنفاق المزيد من المال، بعدما أدى سوء الأحوال الجوية إلى تراجع إنتاج البن وارتفاع أسعاره إلى ذروتها في مطلع عام 2025.
 
كما توقّع البنك أن تواصل أسعار الذهب والفضة ارتفاعها، مشيراً إلى أنه بعد بلوغهما مستويات قياسية في عام 2025، من المرجح أن يشهد كلا المعدنين زيادة طفيفة إضافية في عام 2026.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout