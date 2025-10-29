ارتفاع الذهب مع إقبال المستثمرين قبيل هذا القرار!

A + A -

صعد الذهب اليوم الأربعاء وسط إقبال على الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حيث يترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3977.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تراجعه أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.2% مسجلة 3991.70 دولار للأونصة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في نهاية اجتماعه اليوم. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس.

وعلى الصعيد التجاري، ينصب التركيز على أي تطورات في المحادثات بين واشنطن وبكين قبل اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 52% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

في الوقت نفسه، اقترب الدولار من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل مجموعة عملات رئيسية قبل قرار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 47.36 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1593 دولارا، وكسب البلاديوم 1.7% مسجلا 1417.22 دولارا.