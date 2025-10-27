living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرقم السحري في بناء الثروات.. الأصعب ليس مليارات!

29
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشبه عملية بناء الثروة معادلة الزخم في الفيزياء والتي يعبر عنها بحاصل ضرب الكتلة في السرعة، ولكن في عالم الثروة ستصبح الكتلة هي حجم الأموال التي ستبدأ في مضاعفتها والسرعة هي معدل العائد على الاستثمار لأموالك، وكلما زاد أي من المكونين فسيصبح الزخم جنونياً.

 

تشارلي مونغر، الشريك الأبرز لوارن بافيت في إمبراطورية "بيركشاير هاثاواي"، لم يكن يؤمن بأن الثراء الحقيقي يبدأ من المليارات أو حتى الملايين. بل كان يرى أن العتبة الفاصلة بين من يسعون للثراء ومن يحققونه فعلاً هي الوصول لأول 100 ألف دولار.

 

في اجتماع المساهمين السنوي عام 1999، طرح سؤال مباشر على بافيت: "كيف يمكنني أن أجني 30 مليار دولار؟"، فأجاب مازحاً: "ابدأ مبكراً"، قبل أن يشرح كيف أن الثروة تشبه كرة الثلج التي تكبر كلما تدحرجت على منحدر طويل بفعل الفائدة المركبة، وفقاً لما ذكره موقع "Benzinga"، واطلعت عليه "العربية Business".

 

لكن مونغر، المعروف بصراحته ووضوحه، اختصر الطريق وقال: "الجزء الأصعب في رحلة الثراء بالنسبة لمعظم الناس هو أول 100 ألف دولار. من نقطة الصفر، جمع هذا المبلغ يعد كفاحاً طويلاً".

 

مونغر، الذي قضى عقوداً يراقب سلوك المستثمرين، لاحظ أن من ينجحون في الوصول لهذا الرقم بسرعة يمتلكون 3 صفات جوهرية، وهي "شغف بالعقلانية"، إذ لا ينجرفون وراء الصيحات أو القرارات المالية العاطفية. بالإضافة إلى أنهم "انتهازيون إيجابيون"، حيث يرون الفرص التي يغفل عنها الآخرون، بينما الصفة الثالثة هي إنفاقهم الأقل بكثير كنسبة من الدخل، إذ يدخرون بصرامة بينما ينشغل الآخرون بترقية هواتفهم.

 

ورغم أن هذه الصفات قد تبدو غير مثيرة، إلا أنها – بحسب مونغر – هي ما يصنع الفارق الحقيقي.

 

لماذا الـ100 ألف دولار مهمة؟

يمنح رقم 100 ألف دولار الزخم اللازم لتحريك عجلة الثروة بقوة كافية فبمجرد أن تمتلك هذا المبلغ وتستثمره بعائد سنوي قدره 7%، فإنك تحقق 7 آلاف دولار سنوياً دون أن تحرك ساكناً. وفي العام التالي، ينمو المبلغ إلى 107 آلاف، ثم يستمر في النمو بفعل الفائدة المركبة.

 

وبعد 10 سنوات، يتحول هذا المبلغ إلى نحو 197 ألف دولار. وبعد 20 عاماً، يصل إلى 386 ألف دولار، حتى دون إضافة أي مدخرات جديدة. وإذا أضفت إليها ادخاراً منتظماً، فإنك تطلق محركاً مالياً قوياً ينحدر بثبات نحو الثروة.

 

لهذا شدد بافيت على أهمية البدء مبكراً، لأن الوقت هو العامل المضاعف. لكن مونغر كان أكثر واقعية: "لا شيء من هذا يحدث إن لم تتجاوز أول حاجز: الـ100 ألف دولار".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout