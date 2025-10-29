living cost indicators
رويترز: أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارا من الثلاثاء

29
OCTOBER
2025
قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن أمازون تعتزم إلغاء ما يصل إلى 30 ألف وظيفة بدءا من الثلاثاء في ظل سعيها لتقليص النفقات وتعويض التوظيف الزائد خلال ذروة الطلب في فترة جائحة كوفيد-19.
 
وهذا الرقم نسبة صغيرة من إجمالي موظفي أمازون البالغ عددهم 1.55 مليون، ولكنه يشكل ما يقرب من 10 بالمئة من موظفيها الإداريين البالغ عددهم 350 ألفا تقريبا.
 
وسيكون هذا أكبر خفض للوظائف في أمازون منذ إلغائها نحو 27 ألف وظيفة في أواخر 2022.
 
وبدأت أمازون إلغاء عدد أقل من الوظائف على مدار العامين الماضيين في أقسام عدة، منها الأجهزة والاتصالات والبرامج الحوارية وغيرها.
 
وقالت المصادر إن إلغاء الوظائف الذي سيبدأ هذا الأسبوع قد يشمل مجموعة من الأقسام داخل أمازون، منها الموارد البشرية والأجهزة والخدمات والعمليات.
 
وأضافت أن مديري هذه الأقسام طُلب منهم الخضوع لتدريب الاثنين على كيفية التواصل مع الموظفين بعد الإخطارات التي سيبدأ إرسالها عبر البريد الإلكتروني صباح غد الثلاثاء.
 
وارتفعت أسهم أمازون 1.2 بالمئة إلى 226.80 دولار خلال تعاملات الاثنين. وتعتزم الشركة الإعلان عن أرباح الربع الثالث الخميس المقبل.
Skynews
