اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسرع وتيرة نمو في عام ونصف

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجل في الربع الثالث من العام أسرع وتيرة نمو خلال ستة فصول، مدفوعا بقوة الصادرات وارتفاع الاستهلاك الخاص.

ووفقا للبيانات الأولية لبنك كوريا المركزي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.2 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ويُعد هذا النمو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2024، عندما سجل الاقتصاد نموا مماثلا بنسبة 1.2 بالمئة، متقدما على زيادة بلغت 0.7 بالمئة في الربع الثاني، كما تجاوز التوقعات السابقة للبنك التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.1 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة بارتفاع قدره 0.6 بالمئة في الربع السابق.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول، نتيجة أزمة سياسية داخلية أثارها إعلان الرئيس السابق يون سيوك يول الأحكام العرفية، إلى جانب حالة عدم اليقين الناجمة عن الإجراءات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ نمو الصادرات.

لكن الاقتصاد تعافى لاحقا بفضل حزم التحفيز الحكومية وقوة الصادرات، خصوصا في قطاع أشباه الموصلات المزدهر.

ويتوقع بنك كوريا أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في سيا بنسبة 0.9 بالمئة خلال العام الحالي، على أن يصدر مراجعة جديدة لتوقعاته في نوفمبر المقبل.