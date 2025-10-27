living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زلزال في سوق العملات المشفرة.. كشف هوية الملياردير وراء احتيال بـ14 مليار دولار

27
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يواجه رجل الأعمال الصيني الأصل ذو الـ37 عاماً، تشن تشي، اتهامات ثقيلة بوصفه "العقل المدبر وراء إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة... مشروع إجرامي بني على معاناة البشر"، وفقاً لوصف وزارة العدل الأميركية.

 

ورغم ملامحه الهادئة وذقنه الخفيف، التي توحي بأنه أصغر من عمره الحقيقي، إلا أن ثروته تضخمت بسرعة مذهلة. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن مصادرة نحو 14 مليار دولار من عملة بيتكوين، مرتبطة بتشن، في أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة على الإطلاق.

 

لكن المفارقة أن شركته الخاصة "Prince Group"، تصفه على موقعها الرسمي بأنه "رائد أعمال محترم وفاعل خير معروف"، مشيرة إلى أن "رؤيته وقيادته حولتا المجموعة إلى كيان اقتصادي رائد في كمبوديا يلتزم بالمعايير الدولية"، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، واطلعت عليه "العربية Business".

من شركة ألعاب فاشلة إلى إمبراطورية عقارات ومصارف

نشأ تشن في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وبدأ مشواره بشركة صغيرة للألعاب الإلكترونية لم تحقق نجاحاً يذكر. ثم انتقل إلى كمبوديا في نهاية 2010 أو مطلع 2011، حيث انخرط في قطاع العقارات الذي كان يشهد طفرة غير مسبوقة آنذاك.

 

تزامن وصوله مع موجة استثمار عقاري محمومة، مدفوعة بتوافر أراض شاسعة تم الاستيلاء عليها من قبل شخصيات نافذة، إلى جانب تدفق رؤوس الأموال الصينية، سواء عبر مبادرة الحزام والطريق، أو من مستثمرين أفراد يبحثون عن بدائل أرخص من السوق العقاري الصيني المتضخم.

 

ومع ارتفاع أعداد السياح الصينيين، تغيرت ملامح العاصمة الكمبودية بنوم بنه بشكل جذري، أما مدينة سيهانوكفيل الساحلية، فتحولت من منتجع هادئ إلى مركز صاخب للكازينوهات والفنادق الفاخرة، مستقطبة المقامرين الهاربين من قوانين الصين التي تحظر القمار.

 

جنسيات متعددة... ومشاريع ضخمة

في عام 2014، حصل تشن على الجنسية الكمبودية بعد التخلي عن جنسيته الصينية، مقابل استثمار أو تبرع لا يقل عن 250 ألف دولار للحكومة. وفي 2018، حصل على ترخيص مصرفي لتأسيس Prince Bank، كما نال جواز سفر قبرصي مقابل استثمار لا يقل عن 2.5 مليون دولار، ثم أضاف لاحقاً جواز سفر من فانواتو.

 

أسس ثالث شركة طيران في كمبوديا، وحصل على ترخيص لتشغيل شركة رابعة عام 2020. كما شيدت مجموعته مراكز تسوق فاخرة في بنوم بنه، وفنادق خمس نجوم في سيهانوكفيل، إلى جانب مشروع ضخم لبناء مدينة بيئية بقيمة 16 مليار دولار تحت اسم Bay of Lights.

 

في عام 2020، منح تشن لقب "نياك أوكنها"، وهو أعلى وسام ملكي في كمبوديا، وكان قد أصبح مستشاراً رسمياً لوزير الداخلية سار خينغ، وشريكاً تجارياً لابنه سار سوخا، ومستشاراً لرئيس الوزراء الأقوى في البلاد هون سين، ثم لابنه هون مانيت بعد توليه المنصب عام 2023.

 

ورغم ظهوره المحدود إعلامياً، احتفت به الصحافة المحلية كفاعل خير، مول منحاً دراسية للطلاب الفقراء، وساهم في جهود مكافحة جائحة كورونا.

 

انهيار مفاجئ... وعقوبات دولية

في أغسطس 2019، وتحت ضغط مباشر من بكين، أصدر هون سين قراراً بحظر القمار الإلكتروني، ما أدى إلى انهيار النشاط الاقتصادي الرئيسي في سيهانوكفيل، ورحيل نحو 450 ألف صيني. ومع ذلك، واصل تشن توسيع إمبراطوريته المالية، وأنفق ببذخ على ممتلكات فاخرة حول العالم.

 

فبحسب السلطات البريطانية، اشترى في عام 2019 قصراً بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني شمال لندن، ومبنى مكاتب في الحي المالي بقيمة 95 مليون جنيه. أما الولايات المتحدة، فتقول إنه ومساعدوه اشتروا عقارات في نيويورك، وطائرات خاصة، ويخوت فارهة، وحتى لوحة من أعمال بيكاسو.

 

وتتهمه واشنطن ولندن بأن مصدر هذه الثروة هو أكثر الأنشطة ربحاً في آسيا اليوم هو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

 

شبكة احتيال عابرة للحدود

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على 128 شركة مرتبطة بتشن ومجموعته، إلى جانب 17 فرداً من 7 جنسيات مختلفة. كما تم تجميد الأصول المرتبطة به في البلدين.

 

وجاء في بيان العقوبات أن مجموعة "Prince" تجني أرباحاً من سلسلة من الجرائم العابرة للحدود، تشمل الابتزاز الجنسي، غسل الأموال، الاحتيال، الفساد، القمار الإلكتروني غير القانوني، والاتجار بالبشر على نطاق صناعي، بما في ذلك التعذيب والابتزاز للعمال المستعبدين، لتشغيل ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال إلكتروني في كمبوديا.

 

في قلب هذه الاتهامات، يقع مجمع "Golden Fortune Science and Technology Park"، الذي أنشأته المجموعة قرب الحدود مع فيتنام. ورغم نفي المجموعة أي علاقة بالمجمع، إلا أن التحقيقات الأميركية والبريطانية تؤكد وجود روابط تجارية واضحة.

 

الصحفي جاك آدموفيتش ديفيز، الذي أجرى تحقيقاً معمقاً حول تشن تشي، تحدث إلى سكان وعمال قرب المجمع، ووصفوا مشاهد ضرب مبرح للعمال الصينيين والفيتناميين والماليزيين الذين حاولوا الهرب، حيث كانوا يجبرون على تشغيل منصات احتيال إلكتروني.

 

ردود فعل دولية... وصمت كمبودي

بعد الإعلان عن العقوبات، بدأت الشركات تتسابق للتبرؤ من مجموعة "Prince". وأصدر البنك المركزي الكمبودي بياناً لطمأنة المودعين، بينما جمدت السلطات الكورية الجنوبية 64 مليون دولار من ودائع المجموعة في بنوكها.

 

أما حكومتا سنغافورة وتايلاند، فقد وعدتا بفتح تحقيقات في أنشطة فروع المجموعة لديهما، خاصة أن ثلاثة من الأشخاص المستهدفين بالعقوبات يحملون الجنسية السنغافورية.

 

في المقابل، لم يصدر عن الحكومة الكمبودية سوى تصريحات مقتضبة، دعت فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التأكد من وجود أدلة كافية قبل توجيه الاتهامات.

 

لكن من الصعب على النخبة الحاكمة في كمبوديا أن تتنصل من علاقتها بتشن تشي، بعد سنوات من التقارب والدعم. خصوصاً أن البلاد تواجه بالفعل ضغوطاً متزايدة بسبب تساهلها مع أنشطة الاحتيال، التي تشير بعض التقديرات إلى أنها قد تمثل نحو نصف الاقتصاد الكمبودي.

 

أما تشن تشي نفسه، فقد اختفى تماماً منذ إعلان العقوبات الأسبوع الماضي. رجل الأعمال الغامض، الذي كان يوماً من أقوى الشخصيات في كمبوديا، لم ير أو يسمع عنه شيء حتى الآن.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout