ترامب: قرار تعيين رئيس الفيدرالي قد يتم بحلول نهاية العام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن القرار بشأن اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم قد يتخذ بحلول نهاية العام.

وصرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "ربما بحلول نهاية العام، سنتخذ قرارا بشأن الاحتياطي الفيدرالي".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "سنعقد جولة ثانية، ونأمل أن نقدم قائمة جيدة للرئيس بعد عيد الشكر مباشرة".

وأضاف بيسنت أن قائمة المرشحين قد تقلصت إلى خمسة، وهم: مساعد ترامب كيفن هاسيت، والمحافظ السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، والمحافظ الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ونائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان، والمدير التنفيذي لشركة بلاك روك ريك ريدر.