الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4138.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو/أيار، إذ تراجع بنحو 2.7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.2% إلى 4152.30 دولار للأونصة، وفقًا لـ "رويترز".

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء عقوبات صِلة بحرب أوكرانيا على شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتين للنفط، في أقسى إجراءات تتخذها واشنطن ضد الأعمال التجارية الروسية خلال الحرب مع أوكرانيا.

وقال "البيت الأبيض" أمس الخميس إن ترامب سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولة بآسيا.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريباً خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة؛ لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يُدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 48.76 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1635.59 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1453.16 دولار.