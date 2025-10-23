أرباح نتفليكس تتعثر في الربع الثالث.. والسبب نزاع ضريبي

A + A -

أخفقت نتفليكس في تحقيق أهداف وول ستريت لأرباح الربع الثالث من العام بسبب نفقات غير متوقعة من نزاع ضريبي مع البرازيل، في حين قدمت تقديرات تفوق توقعات وول ستريت لبقية العام.

وانخفضت أسهم نتفليكس الرائدة في مجال بث الفيديو 5.6 بالمئة إلى 1171.24 دولار في تعاملات ما بعد الإغلاق الثلاثاء. وكانت قد قفزت 39 بالمئة هذا العام قبل صدور الأرباح.

وتسعى نتفليكس إلى التوسع في مجالات جديدة مثل الإعلانات وألعاب الفيديو بعد أن جذبت أكثر من 300 مليون عميل حول العالم. وهي تواجه منافسة من يوتيوب وخدمة برايم فيديو من أمازون وديزني+ وغيرها.

وحققت نتفليكس صافي دخل 2.5 مليار دولار وأرباحا للسهم 5.87 دولار لشهر يوليو حتى سبتمبر، وهي الفترة التي أصبح فيها فيلم الرسوم المتحركة "كيه-بوب ديمون هانترز" أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ نتفليكس.

وأشارت مجموعة بورصات لندن إلى أن صافي الدخل يقل عن توقعات المحللين البالغة ثلاثة مليارات دولار وإلى أن ربحية السهم انخفضت عن التقديرات البالغة 6.97 دولار.

وكانت الإيرادات متماشية مع التوقعات، إذ بلغت 11.5 مليار دولار.

وأعلنت نتفليكس عن هامش تشغيلي 28 بالمئة للربع الثالث. وقالت الشركة إنه لولا مصروفات الضرائب البرازيلية التي بلغت نحو 619 مليون دولار، لكان الهامش قد تجاوز توجيهات الشركة البالغة 31.5 بالمئة، مضيفة أنها لا تتوقع أن يكون لهذه المسألة تأثير مادي على النتائج المستقبلية.

وبالنسبة للربع الرابع، توقعت نتفليكس إيرادات 11.96 مليار دولار مقارنة بتوقعات وول ستريت البالغة 11.90 مليار. وتوقعت الشركة أن تزيد الأرباح للسهم بنسا واحدا عن أهداف المحللين عن 5.45 دولار.