الذهب يتهاوى.. أكبر خسارة يومية منذ 2013

سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تراجعاً حاداً بلغ 6%، في أكبر انخفاض يومي منذ 12 عاما، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا في الجلسة السابقة بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب بنسبة 6% إلى 4085.39 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار أمس الاثنين، وهذه أكبر خسارة يومية منذ عام 2013 وفق بيانات "بلومبرغ".

وخسرت الفضة أكثر من 7% من قيمتها خلال جلسة تداول اليوم.

وقال كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد" تيم ووترر: "تحركات جني الأرباح وانحسار تدفقات الملاذ الآمن كانت السبب وراء تراجع سعر الذهب اليوم... وأي تراجع في الذهب سينظر إليه على أنه فرصة للشراء ما دام مجلس الاحتياطي الاتحادي ماضيا في مساره الحالي لخفض أسعار الفائدة".

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض المركزي الأميركي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، كما تتوقع خفضا آخر في ديسمبر/كانون الأول. وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عوائد، للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال ووترر: "المسيرة الصعودية للذهب مرشحة للاستمرار ما لم تسفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن أي مفاجآت صعودية سيئة".

ومن المتوقع أن تظهر البيانات، المقرر صدورها يوم الجمعة بعد تأجيلها بسبب الإغلاق الحكومي، ارتفاع المؤشر 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.

ووصل الإغلاق الحكومي الأميركي إلى يومه العشرين أمس الاثنين.

تصحيح طبيعي

قالاستراتيجي الأسواق فيأكاديمية "Trader Factor"، نورس حافظ، إن التراجعات التي تشهدها أسعار الذهب والمعادن الثمينة خلال الساعات الأخيرة تُعد "حركة تصحيح طبيعية" بعد موجة الارتفاعات القوية التي حققتها منذ مطلع الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن المكاسب السابقة تجاوزت 10 إلى 15%، ما يجعل من الطبيعي حدوث جني أرباح جزئي في السوق.

وأوضح حافظ في مقابلة مع "العربية Business"، أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها الحديث عن لقاء محتمل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وإمكانية التوصل إلى تسوية في الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب كإجراء احترازي، مضيفًا أن "المخاوف الجيوسياسية كانت المحرك الأبرز لموجة الصعود السابقة، ومع أي إشارات للتهدئة، يظهر جني الأرباح سريعًا في الأسواق".

وبيّن أن المستوى النفسي عند 4 آلاف دولار للأونصة يمثل دعمًا رئيسيًا للذهب، وفي حال كسره قد تمتد التراجعات نحو مستوى 3600 دولار، بينما تتجه الفضة إلى دعم محتمل عند مستويات 30 دولارًا للأونصة، موضحًا أن ما يحدث "ليس انهيارًا سعريًا بل عملية فنية لإعادة تموضع المراكز الاستثمارية بعد ارتفاعات مفرطة".

وذكر أن التراجعات الراهنة لن تكون طويلة الأمد، لأن المعادن الثمينة ما زالت تحتفظ بجاذبيتها كملاذ آمن، في ظل عدم التوصل إلى حل جذري للحرب الروسية الأوكرانية واستمرار الضبابية الاقتصادية عالميًا، مشيرًا إلى أن ضعف النمو الاقتصادي وتوقعات خفض الفائدة الأميركية يشكلان عوامل دعم قوية للأسعار على المدى الطويل.

وأضاف أن "الاحتفاظ بالذهب والفضة في المحافظ الاستثمارية لا يزال ضروريًا خلال المرحلة الحالية حتى تتبدد حالة عدم اليقين"، لافتًا إلى أن التراجع الحالي قد يمتد قليلاً قبل أن تعاود الأسعار ارتفاعها بدعم من توقعات استمرار السياسة النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة.

مسار الفائدة الأميركية

وأوضح أن مسار خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ما زال قائمًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم المتوقع "لن يمنع الفيدرالي من المضي في الخفض التدريجي للفائدة خلال الاجتماعات المقبلة"، ما يرجح تراجع الدولار بشكل محدود أمام سلة العملات الرئيسية.

وبيّن أن اليورو والجنيه الإسترليني يتحركان أفقيًا في الوقت الراهن نتيجة التوازن بين سياسات الفائدة في أوروبا وأميركا، بينما من المتوقع أن تشهد العملة اليابانية (الين) تقلبات أوسع مع تقلص الفجوة بين العوائد الأميركية واليابانية، مدفوعة بالتحفيزات النقدية الجديدة في اليابان.

وأشار إلى أن نتائج الشركات الأميركية الكبرى، خاصة في قطاع التكنولوجيا، ستكون العامل الحاسم في أداء مؤشرات الأسهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن خفض الفائدة قد يدعم أيضًا القطاعات الأخرى في تحقيق نمو ربحي، ما قد يدفع الأسواق الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة في المدى القريب.