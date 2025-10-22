living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أليانز تريد" تتوقع قفزة في إفلاسات الشركات في 2026

22
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تتوقع شركة التأمين الائتماني الألمانية "أليانز تريد" زيادة عالمية في حالات إفلاس الشركات خلال العام المقبل.

 

ووفقا لما أعلنته الشركة التابعة لمجموعة "أليانز" الألمانية العملاقة للتأمين في باريس وهامبورغ، يُرجح أن يشهد العام المقبل الارتفاع الخامس على التوالي في حالات الإفلاس على مستوى العالم بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

 

وفي ألمانيا سيظل عدد حالات الإفلاس مرتفعا بحسب التقديرات: إذ تتوقع "أليانز تريد" تسجيل 24 ألفا و500 حالة إفلاس، بزيادة طفيفة قدرها 1 بالمئة.

 

وجاء في بيان الشركة، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية: "عدد الحالات في عام 2026 سيكون الأعلى منذ 12 عاما".

 

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"أليانز تريد"، أيلين سومرسن كوكوي، إن تداعيات النزاعات التجارية قد تضع قدرة الشركات على الصمود قريبا تحت الاختبار، مشيرة إلى أن خطر "تأثير الدومينو" آخذ في الازدياد.

 

كما حذرت الشركة من المخاطر المرتبطة بموجة تأسيس الشركات الناشئة التي تسارعت في أوروبا والولايات المتحدة، موضحة أن هذه الشركات تواجه خطر الإفلاس بدرجة أعلى من المتوسط.

 

وأشارت الشركة في تحليلها إلى أن نهاية محتملة لازدهار الذكاء الاصطناعي – على غرار ما حدث خلال فقاعة الإنترنت (فقاعة الدوت كوم) مطلع الألفية – قد تتسبب في صدمة اقتصادية. ففي ألمانيا وحدها قد تؤدي مثل هذه الأزمة إلى نحو 4 آلاف حالة إفلاس إضافية.

 

أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يبدأ التحسن خاصة في ألمانيا، حيث يُتوقع انخفاض حالات الإفلاس بنحو 4 بالمئة لتصل إلى 23 ألفا و500 حالة.

 

وعزا التحليل هذا الانخفاض إلى تأثير إجراءات الحكومة الألمانية لدعم الاقتصاد. وعلى الصعيد العالمي، يُتوقع تراجع عدد حالات الإفلاس بنسبة 1 بالمئة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout