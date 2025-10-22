"أليانز تريد" تتوقع قفزة في إفلاسات الشركات في 2026

A + A -

تتوقع شركة التأمين الائتماني الألمانية "أليانز تريد" زيادة عالمية في حالات إفلاس الشركات خلال العام المقبل.

ووفقا لما أعلنته الشركة التابعة لمجموعة "أليانز" الألمانية العملاقة للتأمين في باريس وهامبورغ، يُرجح أن يشهد العام المقبل الارتفاع الخامس على التوالي في حالات الإفلاس على مستوى العالم بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وفي ألمانيا سيظل عدد حالات الإفلاس مرتفعا بحسب التقديرات: إذ تتوقع "أليانز تريد" تسجيل 24 ألفا و500 حالة إفلاس، بزيادة طفيفة قدرها 1 بالمئة.

وجاء في بيان الشركة، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية: "عدد الحالات في عام 2026 سيكون الأعلى منذ 12 عاما".

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"أليانز تريد"، أيلين سومرسن كوكوي، إن تداعيات النزاعات التجارية قد تضع قدرة الشركات على الصمود قريبا تحت الاختبار، مشيرة إلى أن خطر "تأثير الدومينو" آخذ في الازدياد.

كما حذرت الشركة من المخاطر المرتبطة بموجة تأسيس الشركات الناشئة التي تسارعت في أوروبا والولايات المتحدة، موضحة أن هذه الشركات تواجه خطر الإفلاس بدرجة أعلى من المتوسط.

وأشارت الشركة في تحليلها إلى أن نهاية محتملة لازدهار الذكاء الاصطناعي – على غرار ما حدث خلال فقاعة الإنترنت (فقاعة الدوت كوم) مطلع الألفية – قد تتسبب في صدمة اقتصادية. ففي ألمانيا وحدها قد تؤدي مثل هذه الأزمة إلى نحو 4 آلاف حالة إفلاس إضافية.

أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يبدأ التحسن خاصة في ألمانيا، حيث يُتوقع انخفاض حالات الإفلاس بنحو 4 بالمئة لتصل إلى 23 ألفا و500 حالة.

وعزا التحليل هذا الانخفاض إلى تأثير إجراءات الحكومة الألمانية لدعم الاقتصاد. وعلى الصعيد العالمي، يُتوقع تراجع عدد حالات الإفلاس بنسبة 1 بالمئة.