living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عطل في "أمازون ويب سيرفيسز" يشل "سناب شات" ومواقع عالمية

21
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) السحابية انقطاعًا واسع النطاق صباح يوم الاثنين، أثر على خدمات العديد من المواقع والمنصات والتطبيقات، من بينها تطبيق سناب شات ولعبة فورتنايت.

 

وقالت شركة أمازون على لوحة معلومات حالة خدمات "AWS": "يمكننا تأكيد ارتفاع معدلات الأخطاء وفترات التأخير في العديد من خدمات AWS في منطقة US-EAST-1"، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

وتعني "US-EAST-1" منطقة فرجينيا الشمالية في شبكة "AWS".

 

وبدأت شكاوى المستخدمين بالارتفاع بعد الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت لندن، حيث أظهرت بيانات من موقع داون ديتيكتور -المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية- آلاف البلاغات من المستخدمين عن أعطال ومشكلات في الخدمة.

 

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي "بيربلكسيتي" إن تعطل خدمات أمازون ويب سيرفيسز "يؤثر على استقرار الموقع الإلكتروني".

 

ومن بين الخدمات المتأثرة أيضًا بالانقطاع لعبة فورتنايت المملوكة لشركة إيبك غيمز، ومنصة روبلوكس للألعاب.

 

وأكدت ميريديث ويتاكر، رئيسة تطبيق المراسلة سيغنال، على منصة إكس أن خدمة التطبيق تأثرت أيضًا بانقطاع خدمة أمازون.

 

ومن بين المنصات المالية التي تأثرت خدمتها بالانقطاع باي بال، و"Venmo"، و"Chime".

 

 

وتعطل أيضًا تطبيق ليفت، منافس أوبر، لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout