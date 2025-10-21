الأسواق العالمية تنتعش رغم المخاوف الائتمانية.. وتفاؤل بموسم أرباح الشركات الأميركية

A + A -

بدأت الأسواق العالمية تداولات الأسبوع على وقع موجة من التفاؤل، مدفوعة بتطورات سياسية واقتصادية في آسيا، وتعافٍ ملحوظ في أوروبا، وترقب حذر في الولايات المتحدة قبيل صدور بيانات التضخم ونتائج شركات عملاقة، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي.

في اليابان، قفز مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 49,185.5 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس بنسبة 2.46% إلى 3,248.45 نقطة، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب استعادة اليابان، وفقاً لما نقلته شبكة NHK.

أما في الصين، فقد أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث، متوافقاً مع توقعات المحللين، فيما أبقت بكين على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر معدل الإقراض الأساسي لمدة عام عند 3%. هذه المؤشرات عززت أداء الأسواق الآسيوية، إذ ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.52%، وصعد مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي بنسبة 0.53%.

بينما تجاهلت الأسواق الأوروبية المخاوف الائتمانية القادمة من وول ستريت، وافتتحت تداولات الاثنين على ارتفاع، حيث صعد مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.8%، بعد أن أغلق الجمعة على تراجع بفعل القلق من مشاكل القروض في البنوك الأميركية.

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب متفاوتة، إذ ارتفع مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.5%، وDAX الألماني بنسبة 1.1%، وCAC 40 الفرنسي بنسبة 0.7%، فيما قفز مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 1.43%.

وشهدت أسهم الدفاع الأوروبية نشاطاً قوياً، حيث ارتفعت أسهم Renk بنسبة 7.3%، وHensoldt بنسبة 5.6%، وRheinmetall بنسبة 4.7%، وذلك بعد لقاء متوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول ملف الأراضي الأوكرانية.

كما ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية، حيث صعد مؤشر Stoxx Europe 600 Banks بنسبة 1.6%، بقيادة "BPER Banca" و"Banco Sabadell" اللذين سجلا مكاسب تجاوزت 4%.

وفي صفقة بارزة، أعلنت مجموعة "كيرينغ" المالكة لعلامة "Gucci" عن بيع قطاع العطور والجمال إلى "لوريال" مقابل 4 مليارات يورو، في خطوة تهدف إلى تقليص ديونها البالغة 9.5 مليار يورو. الصفقة تأتي قبيل إعلان نتائج الشركتين هذا الأسبوع.

وول ستريت تترقب أسبوعاً مزدحماً بالتقارير والتضخم

في الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية، حيث صعدت عقود S&P 500 بنسبة 0.4%، وناسداك 100 بنسبة 0.6%، وداو جونز بنسبة 0.3%، وسط ترقب المستثمرين لتقرير التضخم لشهر سبتمبر، المتوقع صدوره يوم الجمعة، والذي قد يظهر ارتفاعاً بنسبة 0.42% شهرياً، ما يدفع المعدل السنوي إلى 3.1%، وفقاً لتقديرات دويتشه بنك.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه شركات كبرى لإعلان نتائجها، من بينها "نتفليكس"، و"كوكاكولا"، و"تسلا"، و"إنتل"، و"AT&T"، IBM، وبروكتر آند غامبل، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي لليوم السابع عشر، ما يزيد من حالة الترقب في الأسواق.

وكانت وول ستريت قد أنهت تداولات الجمعة على ارتفاع، رغم تقلبات حادة أثارتها مخاوف بشأن صحة البنوك الإقليمية ومخاطر الائتمان، قبل أن تعود الأسواق للانتعاش بدعم من نتائج إيجابية لبعض الشركات وتحسن في نبرة واشنطن تجاه بكين.