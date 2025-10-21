living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاقتصاد الصيني ينمو بأبطأ وتيرة منذ عام كامل

21
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة سنوية له منذ عام كامل في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، حيث نما بنسبة 4.8%، متأثرا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب المحلي.

وقالت الحكومة في تقرير الإثنين إن بيانات الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) تمثل أضعف وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.2 بالمئة في الربع السابق.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي بلغ 5.2 بالمئة في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وعلى الرغم من التعريفات الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من الصين، ظلت صادرات البلاد قوية نسبيا حيث حولت الشركات مبيعاتها إلى أسواق عالمية أخرى.

كما انكمش استثمار الأصول الثابتة، بما في ذلك العقارات، بشكل غير متوقع بنسبة 0.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1 بالمئة.

واصل الاستثمار العقاري تراجعه، حيث انخفض بنسبة 13.9 بالمئة خلال العام حتى سبتمبر، مقارنة بانخفاض بنسبة 12.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين يوصف بأنه "نادر ومقلق"، وفقًا لما ذكره تشي وي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت لإدارة الأصول"، في مذكرة بحثية، محذرًا من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يواجه ضغوطًا هبوطية.

وبحسب بيانات شركة "ويند إنفورميشن" التي تعود إلى عام 1992، فإن آخر مرة سجلت فيها الصين انكماشًا في الاستثمار بالأصول الثابتة كانت في عام 2020 خلال جائحة كورونا.

في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين. كما صعد الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5 بالمئة في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 5 بالمئة، ومرتفعًا عن نمو 5.2 بالمئة في الشهر السابق.

لكن مبيعات التجزئة تباطأت مقارنة بنمو 3.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، فيما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 4.8 بالمئة بعد أن كان 5.2 بالمئة في الربع السابق.

وأظهرت البيانات الرسمية لشهر سبتمبر استمرار قوة صادرات الصين رغم التوترات مع الولايات المتحدة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024، في حين انخفض التضخم العام بنسبة 0.3 بالمئة، مخالفًا التوقعات، مع استمرار الضغوط الانكماشية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير للشهر السادس على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات، حيث استقر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام عند 3 بالمئة، ولخمس سنوات عند 3.5 بالمئة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout