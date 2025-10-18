living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاقتصاد البريطاني يعود إلى تسجيل نمو في أغسطس

18
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهد الاقتصاد البريطاني نموا طفيفا في أغسطس، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة مقارنة بيوليو، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

يمنح هذا النمو بعض الدعم لوزيرة المالية ريتشل ريفز في الوقت الذي تواصل فيه التحضير للميزانية المقرر إعلانها في نوفمبر.

لكن مكتب الإحصاءات الوطنية عدل بيانات الناتج المحلي الإجمالي ليوليو بما يشير إلى انكماش الاقتصاد 0.1 بالمئة مقارنة بيونيو بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى استقرار دون تغيير.

قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الاقتصاد البريطاني يتجه لتحقيق ثاني أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع في 2025 بعد الولايات المتحدة.

لكن مع نمو سنوي لا يتجاوز 1.3 بالمئة، تبقى الوتيرة الحالية غير كافية لتفادي الحاجة إلى زيادات ضريبية في ميزانية ريفز.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قبل نشر البيانات اليوم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة في أغسطس.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout