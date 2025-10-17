living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النفط يتجه لخسائر أسبوعية مع أنباء قمة ترامب وبوتين

17
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انخفضت أسعار النفط قليلاً في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية، مع حالة ضبابية تحيط بإمدادات الطاقة العالمية بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع في المجر لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.13% إلى 60.98 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.16% إلى 57.37 دولار.

على أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان 3% تقريباً، ومن أسباب ذلك توقعات "وكالة الطاقة الدولية" بوفرة المعروض في عام 2026، وفقًا لـ "رويترز".

واتفق ترامب وبوتين أمس الخميس على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي خطوة مفاجئة جاءت في وقت تخشى فيه موسكو من دعم عسكري أميركي جديد لكييف. وقد يُعقد الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين في بودابست.

 

ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "البيت الأبيض" اليوم الجمعة للضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك صواريخ "توماهوك" الأميركية بعيدة المدى، بينما ضغطت واشنطن على الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي.

 

وقال دانيال هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد" في مذكرة "هدأت المخاوف من تقلص الإمدادات بعد الإعلان عن اجتماع ترامب مع بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا".

 

فيما قالت "إدارة معلومات الطاقة" أمس الخميس إن مخزونات الخام الأميركية زادت 3.5 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لـ "رويترز" بزيادتها 288 ألف برميل، وهو ما ضغط على الأسعار.

 

وتعزى الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام إلى حد كبير إلى تراجع استهلاك المصافي بسبب عمليات الصيانة خلال الخريف.

 

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

 

وعند التسوية في الجلسة الماضية، هبط خام برنت 1.37% وخسر الخام الأميركي 1.39%، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من مايو/أيار.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout