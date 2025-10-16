living cost indicators
مصر تطلق خطة بـ 5.7 مليارات دولار لاستكشاف النفط والغاز

16
OCTOBER
2025
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن إطلاق خطة وطنية جديدة للبحث والاستكشاف في مجالي البترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، منها 101 بئر في عام 2026 موزعة على الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز احتياطي الدولة من الطاقة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعلن ذلك خلال مشاركته في افتتاح القمة العالمية الثالثة للطاقة بلندن WORLD ENERGIES SUMMIT، بمشاركة عدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية، لبحث قضايا الاستكشاف والإنتاج ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة.

وأوضح البيان أن توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1.1 مليار دولار ووضع 300 بئر على خريطة الإنتاج أسهما في وقف تراجع إنتاج الغاز وزيادته منذ أغسطس 2025، مشيرا إلى تنفيذ خارطة طريق حتى عام 2030 بالتعاون مع الشركاء العالميين، حيث تخطط شركة إيني لضخ 8 مليارات دولار، وشركة بي بي نحو 5 مليارات دولار، إضافة إلى 4 اتفاقيات استكشافية بقيمة 340 مليون دولار. كما تستهدف مصر رفع صادرات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار عام 2030 مقارنة بـ2.4 مليار في 2025.

Skynews
