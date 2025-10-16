living cost indicators
ملتيبلاي تعتزم الاستحواذ على "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"

16
OCTOBER
2025
كشفت مجموعة "ملتيبلاي"، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارتها على عرض للاستحواذ على شركتي "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" عبر صفقة تبادل أسهم.

ستقدّم مجموعة "ملتيبلاي"، بموجب الشروط المقترحة للصفقة، أسهما مقابل الاستحواذ على "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"، ثم تصدر مجموعة أسهم جديدة لاستكمال الصفقة، والتي لا تزال قيد المراجعة وتخضع للحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وتعدّ "2 بوينت زيرو"، شركة استثمارية رائدة تركز على التحوّل والنمو من خلال محفظة أصول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية، وتعمل كمُمكّن للذكاء الاصطناعي ومسرّع لعملية التحول في قطاع الطاقة، بما يعزز التحول العالمي نحو نظم أكثر ذكاءً واستدامة في المستقبل ، فيما تلعب "غذاء القابضة" دوراً محورياً في دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي فهي من كبرى المجموعات المختصة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والتوزيع .

وتتكامل الشركات معاً لتُشكّل ركيزة محورية لقطاعيْ المستهلك والطاقة وهما من المحركات الرئيسية لكل اقتصاد، من خلال تمكين الحياة اليومية والمساهمة في تسريع التحول العالمي نحو نظم أكثر ذكاءً واستدامة.

ومن المتوقع أن تساهم الصفقة في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمارية عبر محفظة مجموعة "ملتيبلاي"، من خلال دمج الأصول المتكاملة تحت مظلة منصة مدرجة واحدة.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ملتيبلاي"، إن هذه الصفقة تشكّل خطوة طبيعية في مسار المجموعة الإستراتيجي لتعزيز الكفاءة التشغيلية في محفظتها وتنمية المنصات الاستثمارية التي بنيناها خلال السنوات الماضية ، مشيرا إلى أن العرض المقدم من مجموعة ملتيبلاي للاستحواذ على 2 بوينت زيرو وغذاء القابضة يعكس نهجها لتعزيز القيمة، ويؤكد التزامها الراسخ ببناء كيانات استثمارية قادرة على المنافسة عالمياً لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

من جانبها، أكّدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي"، أن هذا الاستحواذ يتجاوز نطاق توحيد الميزانيات، إذ يجمع بين الرؤى والأهداف ورؤوس الأموال، إلى جانب الاتجاهات العالمية الكبرى والفرق الاستثنائية.

وقالت إنه من خلال هذه الصفقة، نؤسس مجموعة استثمارية متوازنة ومتنوعة بقيمة 120 مليار درهم، تمتد أنشطتها عبر قطاعات الطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتغليف والتعدين والملابس والإعلام والتنقل والجمال.

وأضافت بوعزة أن المجموعة من خلال شركاتها المنتشرة في 85 دولة، تهدف إلى خدمة مليار إنسان حول العالم، مع التركيز على زيادة صافي الأرباح، وتحقيق النمو العضوي وغير العضوي، وتعزيز القيمة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ الصفقة من خلال تبادل الأسهم، حيث ستقوم مجموعة ملتيبلاي بإصدار نحو 23.36 مليار سهم جديد للاستحواذ على شركتي 2 بوينت زيرو وغذاء القابضة.

ومن المقرر أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع رأس مال المجموعة من 2.8 مليار درهم إلى 8.64 مليار درهم، وعقب إتمام الصفقة، سيبلغ إجمالي عدد أسهم الكيان المدمج نحو 34.56 مليار سهم، في خطوة تعكس توسعاً كبيراً في قاعدة رأس مال مجموعة ملتيبلاي وتعزز مكانتها في السوق، كما تخضع الصفقة للحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة، على أن تُعلَن تفاصيل إضافية فور استكمال عملية المراجعة.

Skynews
{{article.title}}
