living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملاذ الآمن يتوهّج.. الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

16
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صعد الذهب إلى مستوى قياسي، اليوم الخميس، مستفيداً من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع الدولار.

 

بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4224.79 دولار للأونصة بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 4225.69 دولار.

 

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4239.70 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

 

ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال فترات عدم اليقين، ويزدهر عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وزاد 61% منذ بداية العام الحالي.

 

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع ويجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

 

وانتقد المسؤولون الأميركيون أمس الأربعاء الضوابط الموسعة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، واصفين إياها بأنها تهديد لسلاسل التوريد العالمية، وتوعدوا بالرد.

 

وتبادلت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم موانئ على سفن كل منهما هذا الأسبوع ليتصاعد التوتر في النزاع التجاري القائم.

 

ويُعزى ارتفاع الذهب إلى مجموعة من العوامل منها المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.

 

ويرجح المستثمرون تطبيق خفض لسعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، يليه خفض آخر في ديسمبر /كانون الأول.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدمت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 53.16 دولار للأونصة بعد بلوغها مستوى قياسيا عند 53.60 دولار يوم الثلاثاء.

 

وزاد البلاتين 0.7% إلى 1665.70 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1540.36 دولار.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout