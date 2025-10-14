الاتحاد للطيران تنقل 16.1 مليون مسافر خلال 9 أشهر

A + A -

نقلت الاتحاد للطيران، 16.1 مليون مسافر خلال 9 أشهر، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة بشأن النتائج الأولية لحركة المسافرين خلال شهر سبتمبر، استقبلت 1.9 مليون مسافر في سبتمبر 2025، بزيادة 21 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 89 بالمئة خلال الشهر، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن سبتمبر من العام الماضي، مما يدل على كفاءة استخدام الطاقة الاستيعابية المضافة.

وبلغ أسطول الاتحاد للطيران 115 طائرة بنهاية سبتمبر، تشغّل إلى 82 وجهة سفر حول العالم.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، كان شهر سبتمبر شهرًا قويًا آخر للاتحاد للطيران، مع استمرار ارتفاع الطلب مع دخولنا فترة ما بعد الصيف، ويستمر النمو السنوي في جميع المؤشرات الرئيسية، مما يعكس قوة شبكتنا ومكانة أبوظبي المتنامية كوجهة عالمية.