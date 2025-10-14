غوغل تنوي استثمار 15 مليار دولار في مركز ذكاء اصطناعي بالهند

A + A -

قالت شركة غوغل الثلاثاء إنها ستستثمر 15 مليار دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة في إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش الهندية، وهو ما يمثل أحد أكبر استثماراتها على الإطلاق في البلاد.

وذكر توماس كوريان الرئيس التنفيذي لغوغل كلاود خلال فعالية في نيودلهي "سيكون هذا أكبر مركز للذكاء الاصطناعي نستثمر فيه خارج الولايات المتحدة".

وسيكون مقر المركز، الذي ستبلغ طاقته غيغاوات، في مدينة فيساخاباتنام الساحلية. وسبق أن قدر مسؤولون من الولاية الواقعة في جنوب الهند قيمة الاستثمار بعشرة مليارات دولار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بكثافة على إقامة بنية تحتية جديدة لمراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي.

والتزمت شركة غوغل وحدها بإنفاق حوالي 85 مليار دولار هذا العام لبناء قدرات في مراكز بيانات.