living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

14
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الصادر الاثنين، أن الطلب العالمي على النفط يواصل نموه بوتيرة مستقرة، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة، في وقت يُتوقع فيه أن يظل المعروض النفطي تحت السيطرة، ما يعزز فرص التوازن في السوق خلال العامين المقبلين.

 

الطلب العالمي على النفط

أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 دون تغيير عند نحو 1.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار استقرار وتيرة الاستهلاك العالمي للطاقة.

 

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع الطلب داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بنحو 100 ألف برميل يومياً، في حين سيأتي الجزء الأكبر من الزيادة — بنحو 1.2 مليون برميل يومياً — من الاقتصادات غير الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط.

 

أما في عام 2026، فتتوقع أوبك نمواً مشابهاً عند 1.4 مليون برميل يومياً، مع استمرار مساهمة الأسواق الناشئة بالحصة الأكبر من الزيادة العالمية، بينما يبقى نمو الطلب في الاقتصادات المتقدمة محدوداً نتيجة تشديد السياسات النقدية وتباطؤ النشاط الصناعي.

 

 

أما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فتتوقع أوبك نموًا محدودًا لا يتجاوز 100 ألف برميل يوميًا سنويًا.

 

 

وتقود الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين هذا النمو، بينما يُتوقع أن يظل إنتاج دول أوبك مستقرًا نسبيًا، مع زيادة طفيفة في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والسوائل غير التقليدية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا سنويًا.

 

كما شهد إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في تحالف أوبك بلس ارتفاعاً قدره 630 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر، ليصل المتوسط إلى 43.05 مليون برميل يومياً، وفقاً للمصادر الثانوية المتاحة.

 

وأكدت أوبك في تقريرها على أن السياسات الإنتاجية المنسقة بين الدول الأعضاء، إلى جانب مراقبة دقيقة لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة، تبقى الركيزة الأساسية لضمان استقرار السوق وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout