"ملتيبلاي" تستكمل صفقة بيع "بال القابضة للتبريد"

أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاثنين، عن اكتمال صفقة بيع كامل حصتها في شركة "بال القابضة للتبريد" التابعة لها والمتخصصة في تبريد المناطق، إلى ائتلاف يضم كلاً من "تبريد" وCVC DIF، بقيمة 3.871 مليار درهم (حوالي 1.05 مليار دولار).

وتُحقق "ملتيبلاي"، من خلال إتمام هذه الصفقة، نقلة نوعية في مسيرتها نحو تعزيز قدرة المجموعة على إعادة توظيف رأس المال في قطاعات جديدة وقائمة، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من محفظة استثماراتها.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، إن إتمام صفقة شركة "بال القابضة للتبريد"، يمثل خروجاً مدروساً وفرصة مناسبة لتعزيز السيولة، لافتة إلى أن هذه الخطوة الإستراتيجية تتماشى مع نهج المجموعة الاستثماري المنضبط، إذ تعمل على إعادة توجيه رأس المال بشكل مدروس.

وتعتبر شركة "بال القابضة للتبريد" من الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، حيث تدير حالياً خمس محطات تبريد في مختلف أنحاء الدولة.

وترتبط الشركة بثماني اتفاقيات امتياز طويلة الأمد، إلى جانب شراكات إستراتيجية مع نخبة من المطوّرين العقاريين في الدولة، ما يتيح لها تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والمختلطة، لا سيما في جزيرة الريم بأبوظبي.

وستواصل مجموعة ملتيبلاي دراسة الفرص الإستراتيجية ضمن مختلف قطاعات أعمالها، بما يضمن تحقيق قيمة أكبر للمساهمين.