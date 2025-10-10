الصين تشدد قبضتها على المعادن النادرة

A + A -

وسعت الصين بشدة نطاق ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة الخميس، لتضيف خمسة عناصر جديدة ومزيدا من التدقيق على مستخدمي أشباه الموصلات مع تشديد بكين الرقابة على القطاع قبل المحادثات بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

والصين أكبر منتج للمعادن الأرضية النادرة في العالم، وأعلنت عن قواعد تتطلب الامتثال من منتجي المعادن الأرضية النادرة الأجانب الذين يستخدمون المواد الصينية.

وتأتي إعلانات وزارة التجارة في أعقاب دعوة المشرعين الأميركيين، الثلاثاء، إلى فرض حظر أوسع على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين.

وتوسع القائمة نطاق الضوابط التي أعلنتها بكين في أبريل والتي تسببت في نقص في أنحاء العالم، قبل أن تخفف سلسلة من الاتفاقات مع أوروبا والولايات المتحدة من أزمة الإمدادات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز الخميس "يقيّم البيت الأبيض والوكالات ذات الصلة أي تأثير للقواعد الجديدة عن كثب، والتي أُعلن عنها فجأة في محاولة واضحة لفرض السيطرة على سلاسل إمدادات التكنولوجيا في العالم بأسره".

وتأتي القيود الجديدة قبل الاجتماع المقرر عقده وجها لوجه بين ترامب وشي في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وتنتج الصين أكثر من 90 بالمئة من العناصر الأرضية النادرة المعالجة والمواد المغناطيسية. وتُعد العناصر الأرضية النادرة، وعددها 17، مواد حيوية في منتجات تتراوح من السيارات الكهربائية إلى محركات الطائرات والرادارات العسكرية.

