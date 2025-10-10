living cost indicators
التفاؤل بنهاية حرب غزة تدفع الشيكل لأعلى مستوى في 3 سنوات

10
OCTOBER
2025
شهدت الأسواق الإسرائيلية موجة صعود واسعة دفعت الشيكل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مع حماس، في خطوة تعزز الآمال بقرب انتهاء الحرب في غزة.

ارتفع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.7 بالمئة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بقيادة أسهم شركات البناء والبنوك، فيما صعد الشيكل بنحو 0.7 بالمئة ليصل إلى 3.24 مقابل الدولار، وانخفضت عوائد السندات على نطاق واسع.

تفاؤل بإنهاء الصراع الممتد لعامين

التوقعات بقرب انتهاء الحرب التي استمرت لعامين عززت أداء الأسواق الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة. وبموجب الاتفاق، ستفرج إسرائيل عن نحو 2,000 سجين فلسطيني، إضافة إلى السماح بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.

قال دانيال هاس، رئيس استراتيجية الدخل الثابت بالشيكل في بنك هبوعليم لوكالة بلومبرغ نيوز، إنه يتوقع أن يواصل الشيكل مكاسبه ليصل إلى 3.20 مقابل الدولار مع تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من احتمالية قيام بنك إسرائيل بخفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن مؤشر تل أبيب ارتفع بالفعل بنحو 36 بالمئة منذ بداية العام.

وأوضح هاس: "مكاسب السوق اليوم رد فعل طبيعي لأن الاتفاق أصبح واقعًا أخيرًا، لكنها مؤقتة. بصراحة، الأخبار الإيجابية انعكست بالفعل في الأسعار، ونحتاج إلى رؤية مزيد من التقدم."

Skynews
