living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غورغيفا: الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا على الرغم من الضغوط الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة، متوقعة تباطؤا طفيفا فقط في النمو العالمي هذا العام وخلال 2026.

 

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وأضافت غورغيفا أن أميركا تفادت ركودا كان يخشاه العديد من الخبراء قبل ستة أشهر فقط مشيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي والعديد من الاقتصادات الأخرى صمدت في ظل سياسات أفضل، وقطاع خاص أكثر قدرة على التكيف، وتعريفات استيراد أقل حدة مما كان يُخشى على الأقل في الوقت الحالي، وظروف مالية داعمة، وذلك وفقا لنص تصريحاتها في فعالية في معهد ميلكن في واشنطن.

 

وأضافت أيضا في عرض مسبق لتقرير صندوق النقد الدولي القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي "نحن نرى تباطؤا طفيفا في النمو العالمي هذا العام والعام المقبل وكل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد العالمي صمد بشكل عام أمام الضغوطات الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة".

 

وفي يوليو، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي 0.2 نقطة إلى ثلاثة بالمئة لعام 2025 وبنسبة 0.1 نقطة إلى 3.1 بالمئة لعام 2026.

وسيصدر الصندوق توقعات جديدة الثلاثاء المقبل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.

 

ويُعقد الاجتماع وسط اضطرابات شديدة بالتجارة العالمية جراء الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فضلا عن حملته على الهجرة.

 

كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولا سريعا في التكنولوجيا وتوقعات العمالة.

 

وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد العالمي يبلي "بلاء أفضل مما كان يُخشى، لكنه أسوأ من المطلوب"، مشيرة إلى أن صندوق النقد يتوقع نموا عالميا بنحو ثلاثة بالمئة على المدى المتوسط، وهي نسبة أقل بكثير من 3.7 بالمئة المتوقعة قبل جائحة كوفيد-19.

وأشارت غورغيفا إلى وجود موجات خفية عميقة من التهميش والسخط والأزمات في أنحاء العالم، وقالت إن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من المخاطر.

 

وقالت غورغيفا إن حالة عدم اليقين وصلت إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي وتستمر في الارتفاع، في حين أن الطلب على الذهب، وهو أحد الأصول التقليدية الآمنة للمستثمرين، آخذ في الارتفاع، مضيفة أن حيازات الذهب لدى السلطات النقدية تجاوزت الآن 20 بالمئة من الاحتياطيات الرسمية في العالم.

 

وسجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا مع استمرار إغلاق الحكومة الأميركية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر، مما عزز الطلب على المعدن النفيس.

 

وكانت صدمة الرسوم الجمركية الأميركية أقل حدة مما أعلن عنه في البداية في أبريل نيسان، إذ بلغ معدل الرسوم الجمركية الأميركية المرجحة للتجارة الآن حوالي 17.5 بالمئة، منخفضا من 23 بالمئة في أبريل نيسان، وتخطت الدول إلى حد كبير الرسوم الجمركية المضادة.

 

لكن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية تتغير باستمرار، وقد يرتفع التضخم في الولايات المتحدة إذا بدأت الشركات في إقرار مزيد من تكاليف الرسوم الجمركية، أو في حال أدى تدفق البضائع التي كانت متجهة إلى الولايات المتحدة في السابق إلى جولة ثانية من رفع الرسوم في أماكن أخرى.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout