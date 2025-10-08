xAI تسعى لجمع تمويل ضخم بـ 20 مليار دولار بمشاركة إنفيديا

A + A -

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر قولها إن شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إكس أيه.آي (xAI) المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك رفعت بشدة الحصيلة المستهدفة لجولة جمع التمويلات الحالية بشدة لتصل إلى 20 مليار دولار.

وقالت المصادر لبلومبرغ إن الشركة ستجمع التمويلات من خلال بيع حصص ملكية أو الحصول على قروض، مع إنشاء شركة خاصة بغرض الاستحواذ ستقوم بشراء الرقائق الإلكترونية من شركة إنفيديا وتعيد تأجيرها إلى إكس أيه.آي.

وستستخدم رقائق إنفيديا في مشروع كلوزوس2 وهي أكبر مركز بيانات تابع لشركة إكس أيه.آي ويوجد في مدينة ممفبيس الأميركية.

وبحسب المصادر ستسهم إنفيديا بنحو ملياري دولار في جولة تمويل إكس أيه.آي الأخيرة مقابل الحصول على حصة ملكية فيها.

كانت بلومبرغ قد ذكرت سابقًا أن حجم الجولة التمويلية نصف هذا الرقم، ما يشير إلى إمكانية زيادتها مستقبلًا.

ورغم أن ماسك كتب على منصة X في سبتمبر الماضي أن شركته "لا تجمع أي تمويل حاليًا"، فإن هذه الصفقة تأتي ضمن موجة استثمارات ضخمة يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تضخ شركات التكنولوجيا الكبرى عشرات المليارات لبناء البنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أوبن إيه آي (OpenAI) عن اتفاقية لاستخدام رقائق شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) لعدة سنوات، فيما أبرمت ميتا صفقات بمليارات الدولارات، من بينها حزمة تمويلية بقيمة 29 مليار دولار لمراكز البيانات، كما جمعت أوراكل "Oracle" حزمة ديون بقيمة 38 مليار دولار.

هيكل الصفقة وآلية الاستثمار

تشير المصادر إلى أن تمويل xAI سيُقسّم بين نحو 7.5 مليار دولار من الأسهم وما يصل إلى 12.5 مليار دولار من الديون عبر الآلية المالية الخاصة، والتي ستُستخدم لشراء معالجات إنفيديا وتأجيرها لشركة ماسك لمدة خمس سنوات، ما يتيح للممولين استرداد استثماراتهم. ويُنظر إلى هذا الهيكل الفريد، المدعوم بالمعالجات وليس بالشركة نفسها، كخطة يمكن أن تعتمدها شركات التكنولوجيا لتقليل مخاطر الديون.

وتشارك في عملية التمويل شركات مثل أبولو غلوبال مانجمت Apollo Global Management وشركة دايمتر كابيتال بارتنرز (Diameter Capital Partners)، فيما تقود شركة فالور كابيتال (Valor Capital) الشق الخاص بالأسهم، بحسب تقارير بلومبرغ.

سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تُعد القدرة على بناء مراكز بيانات ضخمة أمرًا حاسمًا لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، رغم الجدل حول مدى تأثير قوة الحوسبة على تحسين التكنولوجيا. وفي سوق السندات الأميركية وحده، جمعت شركات التكنولوجيا نحو 157 مليار دولار هذا العام، بزيادة 70 بالمئة عن العام الماضي.

وتواجه xAI حاجة ملحة للسيولة، إذ جمعت بالفعل نحو 10 مليارات دولار من الأسهم والديون في وقت سابق من العام، لكنها لا تزال بحاجة إلى مليارات إضافية، في ظل إنفاقها نحو مليار دولار شهريًا، وفقًا لتقارير بلومبرغ.

كما لجأ ماسك إلى شركاته الأخرى، بما في ذلك SpaceX، لدعم xAI، ومن المتوقع أن يصوت مستثمرو Tesla لاحقًا هذا العام على إمكانية استثمار الشركة في مشروع الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر ماسك أن الذكاء الاصطناعي هو الأساس لتطوير العديد من منتجاته المستقبلية، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المستقلة بالكامل.