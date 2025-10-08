living cost indicators
داليو يجيب.. لماذا يعود الذهب ليقود المشهد المالي؟

أكد الملياردير الأميركي، راي داليو، مؤسس صندوق التحوط الشهير بريدج ووتر أسوشيتس، أن الذهب يعد "بالتأكيد" ملاذا آمنا أكثر من الدولار الأميركي، مشيرًا إلى أن الارتفاع القياسي في أسعار المعدن الأصفر يعيد إلى الأذهان طفرة السبعينيات، حين قفزت الأسعار في ظل التضخم المرتفع وعدم الاستقرار الاقتصادي.

جاءت تصريحات داليو - خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي بولاية كونيتيكت، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يتفق مع رأي كين غريفين، مؤسس سيتادل، بأن صعود الذهب يعكس القلق بشأن العملة الأميركية.

وبهذا الصدد، قال داليو: "الذهب أداة ممتازة لتنويع المحافظ الاستثمارية، وإذا نظرنا من زاوية التوزيع الاستراتيجي للأصول، فإن النسبة المثلى قد تكون نحو 15 بالمئة من المحفظة في الذهب"، بحسب ما أوردت وكالة بلومبرغ نيوز.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 20 بالمئة منذ نهاية يوليو متجاوزا مستويات الـ 4,000 دولار للأونصة، مدفوعًا بتكهنات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة رغم بقاء التضخم مرتفعًا، إضافة إلى أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

في المقابل، تراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية هذا العام، في أكبر هبوط منذ السبعينيات والتي جاءت عقب التخلي عن قاعدة الذهب، بعد حالة عدم اليقين التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار داليو إلى أن الذهب يمثل مخزنًا قويًا للقيمة في ظل تصاعد أعباء الديون الحكومية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتراجع الثقة في استقرار العملات الوطنية. وأضاف أن عودة الذهب إلى الواجهة تشبه ما حدث في أوائل السبعينيات، حين ارتفع بالتوازي مع الأسهم.

فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

ورغم تفاؤله بالذهب، أبدى داليو تحفظات بشأن الارتفاع الكبير في أسواق الأسهم، معتبرًا أن الحماس حول الذكاء الاصطناعي يحمل سمات الفقاعة، مشبهًا الوضع بفترات الطفرات السابقة مثل أواخر العشرينيات وعصر الإنترنت في التسعينيات.

 

وقال: "هذا الأمر يبدو لي مفرطا في الحماسة."

 

مع ذلك، يرى داليو فرصًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر الشركات التي ستوظفه لتحقيق كفاءة عالية أو تلك التي توفر منصات للتكنولوجيا، محذرًا من المراهنة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة: "لا أود أن أكون في موقف البيع على المكشوف أمام الشركات العملاقة."

 

الرهان على الصين وأميركا

دوليًا، أكد داليو أنه لا يزال يرى فرصًا في الصين، رغم تفضيله زيادة استثماراته في الولايات المتحدة، موضحًا أن السوق الصينية تبدو أقل تكلفة، لكن قيود تدفق رؤوس الأموال وغيرها من التحديات تجعلها محفوفة بالمخاطر.

 

Skynews
