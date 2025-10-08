سعر أونصة الذهب يتخطى 4 آلاف دولار لأول مرة في تاريخه

A + A -

حطم الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية "الأونصة" ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الأربعاء.



وجاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب مدفوعا بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب توقع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5‭ ‬ بالمئة إلى 4002.53 ‬دولار للأوقية بحلول الساعة 0213 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر0.5‭ ‬ بالمئة إلى 4025 دولارا للأوقية.

ويعتبر الذهب عادة مخزنا للقيمة في أوقات عدم الاستقرار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52 بالمئة منذ بداية العام بعد صعوده 27 بالمئة في عام 2024.

وأدت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وقوة الطلب من الأفراد إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.

ويقول محللون إن "الخوف من تفويت الفرصة" يعزز الارتفاع أيضا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو.بي.إس": "ما نراه الآن هو أن المستثمرين يشترون الذهب، على الرغم من ارتفاع السعر، مما يزيد من قوة تحركه".