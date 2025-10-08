الشغف والاستثمار والتوسع: قصة الـNBA في قلب الخليج

A + A -

لم تعد أبوظبي مجرد عاصمة سياسية وثقافية، بل أصبحت اليوم مركزًا استراتيجيًا لريادة الرياضة العالمية، حيث تتحول شراكة الـNBA مع العاصمة الإماراتية إلى نموذج اقتصادي مبتكر يجمع بين الثقافة، التكنولوجيا، والاستثمار طويل الأمد.

مفوض الـNBA آدم سيلفر شدّد خلال حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية على أن نجاح الدوري في الأسواق الجديدة لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بالشعور والطاقة التي يخلقها التفاعل مع الجماهير، وبالقدرة على بناء علاقات مستدامة مع الشركاء المحليين.

NBA في أبوظبي: شراكة تحول الرياضة إلى منصة اقتصادية عالمية

قوة الشراكة والهوية التجارية

أكد سيلفر خلال حديثه أن مفهوم "الشراكة" هو حجر الزاوية في استراتيجية الـNBA للتوسع الدولي: "أحيانًا عندما تكون لديك شراكات رائعة لا يكون هناك دائمًا قياس عدد يمكن حسابه، العلاقات لا تُقاس بالإيرادات فقط بل بالشعور والطاقة التي نشعر بها عند تواجدنا في السوق."

وقد أعطى مثالًا على التجربة في أبوظبي، مشيدًا بدور دائرة الثقافة والسياحة في احتضان الشراكة مع العلامة التجارية للـNBA، إلى جانب حضور علامات عالمية مثل متحف اللوفر وغوغنهايم وديزني ووارنر براذرز والفورمولا 1. هذا التقدير يعكس قبول السوق واستعداد الجماهير للتفاعل مع الفعاليات الرياضية والثقافية، ما يجعل أبوظبي مركزًا حيويًا للاستثمار الرياضي والتوسع التجاري.

أبوظبي مركز استراتيجي للتوسع والابتكار

أوضح سيلفر خلال حديثه أن أبوظبي أصبحت نقطة انطلاق للـNBA في المنطقة: "أصبحنا الآن ننظر إلى أبوظبي باعتبارها مركز رئيسي للمنطقة. ما نراه هنا هو التلاقي بين العلامات التجارية الكبرى والرياضة والتكنولوجيا."

شكلت التكنولوجيا العمود الفقري لاستراتيجية الدوري في المنطقة؛ من البث الرقمي المتقدم، إلى استغلال الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المشجعين وتحسين تجربتهم، وصولًا إلى تعزيز التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أبوظبي توفر بيئة مثالية لتطبيق هذه الابتكارات على مستوى العالم، بما يدعم توسع كل من الـNBA وWNBA ويعزز قدرتهم على التفاعل مع الجماهير بشكل مبتكر ومستدام.

الإضافة إلى ذلك، تُبرز الشراكة بين الدوري وأبوظبي فرصًا استثمارية ملموسة، سواء عبر تعزيز العلامات التجارية الرياضية في المنطقة، أو استقطاب فعاليات وتجارب مبتكرة تجذب الجمهور العالمي، ما يجعل المدينة مركزًا لا غنى عنه في خارطة الاستثمار الرياضي والابتكار الرقمي.

في الوقت الذي يواصل فيه الـNBA ترسيخ مكانته كقوة ناعمة عالمية، تؤكد أبوظبي مكانتها كلاعب رئيسي في هذه الاستراتيجية، لتصبح نموذجًا حقيقيًا لربط الرياضة بالاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا، والابتكار المستدام على مستوى عالمي.

الاستثمار في الشباب وبرامج تطوير المواهب

سلط سيلفر الضوء على برامج تطوير الشباب في أبوظبي، بما في ذلك التعاون مع جامعة نيويورك فرع أبوظبي: "نريد أن يحلم الشباب أحلامًا كبيرة ليس فقط في أبوظبي بل في كل المنطقة. الهدف هو تعليم قيم الحياة من خلال كرة السلة، مثل التعامل مع الفشل وتجاوز العقبات."

هذا الاستثمار لا يقتصر على إعداد لاعبين محترفين، بل يشمل بناء قاعدة جماهيرية واعية وقادرة على تقدير الرياضة والثقافة، ما يمثل نموذجًا اقتصاديًا طويل الأمد يقوم على خلق قيمة مستدامة من خلال البرامج التعليمية والرياضية.

أوضح سيلفر أن إقامة المباريات التحضيرية في أبوظبي تمثل فرصة للتبادل الثقافي وفتح الأسواق الجديدة: "إقامة المباريات التحضيرية ليست مستبعدة، لكنها تتطلب ترتيبات لوجستية دقيقة. هذه المباريات تمثل استثمارًا طويل الأمد لبناء السوق."

الاستراتيجية توازن بين الإيرادات المباشرة من بيع التذاكر والمنتجات، وبين تطوير تجربة جماهيرية متكاملة للشباب، ما يعزز حضور الـNBA في المنطقة ويقوي العلامة التجارية اقتصاديًا وثقافيًا.

التكنولوجيا كمحرك للنمو الاقتصادي

سلّط سيلفر الضوء على الدور الحاسم للتكنولوجيا: "فرص النمو التجاري في الرياضة غير محدودة بفضل التكنولوجيا والتفاعل الجماهيري. الذكاء الاصطناعي سيغير الـNBA تمامًا كما يحدث في بقية القطاعات."

من خلال دمج الابتكار التكنولوجي في كل مستويات الدوري، يعزز الـNBA تجربة المشجعين ويخلق منصة للاستثمار التجاري القوي، بما يفتح المجال للشراكات الاستراتيجية مع الشركات والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

تطرّق سيلفر إلى أبعاد الاستثمار المالي في المنطقة، مؤكدًا أهمية المستثمرين الخليجيين في دعم الفرق والبنية التحتية: "الاستثمار في الفرق والبنية التحتية يمثل عنصرًا أساسيًا في رؤيتنا للتوسع العالمي. المستثمرون الماليون يرون إمكانيات هائلة في الدوري الأميركي للمحترفين."

التحول من الرياضة كهواية إلى محفظة استثمارية استراتيجية يعكس نجاح الـNBA في دمج الشراكة الاقتصادية مع الثقافة والتكنولوجيا، ما يحقق قيمة مستدامة ويعزز النمو التجاري على المدى الطويل.

العلامة التجارية للـNBA: رياضة وثقافة واستثمار

أكد سيلفر أن قوة الـNBA تتجاوز حدود الملاعب: "إن علامة الـNBA التجارية معروفة عالميًا، وتربط بين الرياضة، الموسيقى، الموضة، والترفيه. نحن قادرون على تقديم هذه العلامة على نطاق أوسع إلى الخليج وربطها بالفرص الأوروبية."

هذا التكامل بين الرياضة والثقافة يعزز القدرة على التوسع في أسواق جديدة، ويخلق فرصًا اقتصادية ضخمة من خلال الشراكات، الاستثمار المباشر، والتفاعل الجماهيري عبر التكنولوجيا.

رؤية طويلة الأمد واستثمار مستدام

اختتم سيلفر حديثه بالتأكيد على الرؤية الاستراتيجية للـNBA: "هدفنا النهائي هو المقياس الحقيقي للعلاقات الاستثنائية، الاستثمار طويل الأمد، والقدرة على الابتكار. أبوظبي تمثل مركزًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي والثقافي والتكنولوجي للـNBA في المنطقة."

تجربة أبوظبي تمثل نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا يجمع بين الشراكة، الاستثمار، التطوير الشبابي، الابتكار التكنولوجي، والتوسع التجاري، وتشكل خارطة طريق لأي مؤسسة رياضية تسعى للتوسع عالميًا عبر أسواق جديدة ومتطورة.