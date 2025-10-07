الذهب وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ!

A + A -

أظهرت بيانات التداول في تعاملات اليوم أن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق، متجاوزا الـ 4 آلاف دولار للأونصة، بحسب وكالة "نوفوستي".

وبحلول الساعة 7:27 صباحا بتوقيت موسكو، صعدت عقود الذهب الآجلة لشهر كانون الاول في بورصة Comex في نيويورك بمقدار 19.75 دولارا أميركيا، أي بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3,996.50 دولارا أميركيا للأونصة.

وفي وقت سابق من جلسة التداول، وصل سعر الذهب إلى 4,000.05 دولار أميركي، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم كانون الاول بنسبة 0.22% إلى 44.09 دولارًا للأوقية.