living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الين الياباني يقترب من أدنى مستوى على الإطلاق أمام اليورو

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدل له خلال 5 أشهر في بداية التعاملات الاثنين، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم ، مما يمهد الطريق لسياسات مالية أكثر توسعا ويزيد من صعوبة مهمة بنك اليابان المركزي.

انخفض الين 1.5 بالمئة إلى 149.73 ين مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 12 مايو، مما بدد المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي مع استئناف التداول في أسواق آسيا.

وسجل الين انخفاضا أيضا أمام اليورو بنسبة 1.3 بالمئة إلى 175.39 ين لليورو، ليقترب من أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.

تعتبر تاكايتشي، التي شغلت سابقا منصب وزيرة الأمن الاقتصادي والشؤون الداخلية، من أصحاب الأجندة المالية التوسعية لاقتصاد اليابان الرابع عالميا، وفوزها يمهد الطريق لأن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان.

وتشير سياساتها الاقتصادية التوسعية إلى خفض توقعات السوق لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقالت محجبة زمان، رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في (إيه إن زد) بسيدني إن فوز تاكايتشي "سيؤدي على الأرجح إلى ضعف في قيمة الين، هناك الكثير من عدم اليقين السياسي والمالي على المدى القصير وربما يتوخى بنك اليابان الحذر، رغم أن البيانات تدعم موقفا أكثر تشددا".

ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات، جرى أحدث تداول لمؤشر الدولار عند 98.073، مع تعويض بعض الخسائر الأخيرة.

وتراجع الدولار تدريجيا مقابل سلة عملات رئيسية هذا العام، في محاولة من المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والهجمات على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout