مايكروسوفت توقع اتفاقا بقيمة 19.4 مليار دولار مع نيبيوس غروب

A + A -

وقعت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية مايكروسوفت كورب مساء الخميس اتفاقا بقيمة 19.4 مليار دولار، مع شركة تقديم خدمات الحوسبة السحابية نيبيوس غروب الهولندية لتأمين قدرات حوسبة إضافية لتدريب نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي وتطوير مساعد ذكاء اصطناعي لخدمة العملاء.

ومع نمو الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، يساعد الاتفاق مايكروسوفت في تخفيف الضغط على مراكز البيانات الخاصة بها من خلال اتاحة الوصول إلى أكثر من 100 ألف رقيقة من أحدث رقائق شركة إنفيديا الأميركية طراز 300 جي.بي.

يعد هذا التعاون، جزءا من استثمار مايكروسوفت الأكبر بقيمة 33 مليار دولار في شركات الحوسبة السحابية الجديدة مثل كور ويف وإنسكيل ولامبادا.

ويتيح للشركة الأميركية تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بسرعة مع تحديد نفقات معينة كنفقات تشغيلية بدلًا من نفقات رأسمالية.

تتيح مايكروسوفت مزارع خوادم داخلية لخدمات الذكاء الاصطناعي المُدرة للدخل مثل جيت هب كوبايلوت وتطبيقات أوبن أيه.ىي من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات مراكز البيانات.

كما أعلنت مايكروسوفت عن توسعات جديدة، بما في ذلك مركز بيانات بقدرة 900 ميغاواط في راسين، ويسكونسن، كجزء من استثمارها المستمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.