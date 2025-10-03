living cost indicators
الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع السابع بدعم من توقعات خفض الفائدة

3
OCTOBER
2025
حافظ الذهب على استقراره خلال تعاملات الجمعة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السابع توالياً، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية واستمرار القلق حيال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

 

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0125 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3851.48 دولار للأونصة (الأوقية) بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3896.49 دولار في الجلسة الماضية. وكسب المعدن النفيس بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

 

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3875.50 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

 

وامتد الإغلاق الحكومي الأميركي لليوم الثاني أمس الخميس مما قد يؤخر بيانات اقتصادية رئيسية منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمزمع صدوره اليوم الجمعة.

 

وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إن البنك المركزي الأميركي اتخذ الاحتياطات المناسبة ضد أي تدهور حاد في سوق العمل من خلال خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنه بحاجة إلى توخي "الحذر" قبل المضي في التيسير النقدي.

 

ومع ذلك، تتوقع الأسواق خفضا شبه مؤكد بواقع 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

 

ويعد الذهب عادة من أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفع المعدن 47 بالمئة هذا العام حتى الآن.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 46.79 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1563.86 دولار فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1243.41 دولار.

Skynews
