بقيمة 500 مليار دولار.. OpenAI تصبح أكبر شركة خاصة في العالم

2
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
تمكنت شركة أوبن أيه آي (OpenAI) من تجاوز شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك لتصبح أكبر شركة خاصة في العالم من حيث القيمة، بعد أن أتمت صفقة تتيح لموظفيها بيع أسهمهم بقيمة تقديرية بلغت 500 مليار دولار.

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، فقد باع موظفون حاليون وسابقون في OpenAI أسهماً بقيمة 6.6 مليار دولار لمستثمرين من بينهم Thrive Capital، وسوفت بنك، وDragoneer Investment Group، وMGX الإماراتية، إضافة إلى T. Rowe Price.

هذه الصفقة رفعت تقييم الشركة الأميركية بشكل كبير مقارنة بمستوى 300 مليار دولار الذي وصلت إليه في جولة تمويل سابقة قادتها سوفت بنك مطلع العام الجاري.

في ذات السياق، أكد مصدر لرويترز الخميس أن قيمة شركة أوبن إيه.آي وصلت إلى 500 مليار دولار بعد صفقة باع فيها موظفون حاليون وسابقون أسهم بما يقرب من 6.6 مليار دولار.

هذا الارتفاع السريع يعكس حالة الهوس الاستثماري المحيطة برواد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي يُتوقع أن تُحدث تحولاً جذريًا في الاقتصاد والصناعة عالميًا

 

وتُعد OpenAI، بقيادة سام ألتمان، من أبرز الشركات التي تقود هذا السباق إلى جانب شركات مثل إنفيديا، في وقت تتسابق فيه المؤسسات لبناء مراكز بيانات وتطوير خدمات الذكاء الاصطناعي، وهي مشاريع قد تتطلب تريليونات الدولارات.

 

ورغم أن الشركة لم تحقق أرباحًا بعد، فإنها تساهم في تعزيز هذا التوسع من خلال إبرام صفقات ضخمة مع شركات مثل أوراكل وإس كيه هاينكس.

 

الصفقة الجديدة رفعت تقييم OpenAI إلى ما يفوق SpaceX التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار، في وقت حاسم للشركة التي تجري مفاوضات مع مايكروسوفت للتحول إلى كيان ربحي تقليدي.

 

تأسست OpenAI عام 2015 كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية، لكن التغييرات المخطط لها ستمنح الكيان غير الربحي الحالي السيطرة على شركة جديدة ذات منفعة عامة.

 

وفيما يلي ترتيب أكبر الشركات الخاصة من حيث القيمة بحسب وكالة بلومبرغ:

شركة أوبن أيه آي الأميركية بقيمة 500 مليار دولار

شركة سبيس إكس الأميركية بقيمة 400 مليار دولار

شركة بايت دانس الصينية بقيمة 220 مليار دولار

شركة أنثروبيك الأميركية بقيمة 183 مليار دولار

شركة آنت غروب الصينية بقيمة 150 مليار دولار

شركة ريلينس ريتيل الهندية بقيمة 100 مليار دولار

شركة داتابريكس الأميركية بقيمة 100 مليار دولار

شركة شي إن الصينية بقيمة 66 مليار دولار

Skynews
{{article.title}}
