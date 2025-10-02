روسيا تعد خطة لمواجهة تجميد أموالها في الغرب

A + A -

قال مصدر لوكالة بلومبرغ نيوز، إن روسيا قد تلجأ إلى تأميم وبيع الأصول المملوكة للأجانب بسرعة بموجب آلية خصخصة جديدة، وذلك ردا على أي خطوات أوروبية لمصادرة الأصول الروسية في الخارج.

وأضاف المصدر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع أمس الأول الثلاثاء، مرسوما يسمح بتسريع عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة بموجب إجراء خاص، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وقال المصدر، إن المرسوم يهدف إلى تسريع بيع مختلف الشركات، سواء كانت روسية أو أجنبية.

وأضاف المصدر أنه في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية، فإن موسكو قد ترد بإجراءات مماثلة.

ولا تزال مئات الشركات الغربية تعمل في روسيا في قطاعات مختلفة، تمتد من البنوك إلى السلع الاستهلاكية، ومن بينها "يوني كريديت" و"رايفايزن بنك إنترناشونال" و"بيبسيكو" و"مونديليز إنترناشونال"