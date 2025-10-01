living cost indicators
ترامب يعلن اتفاقية مع فايزر تخفض أسعار بعض الأدوية

2025
منحت الإدارة الأميركية الثلاثاء شركة فايزر إعفاء لمدة ثلاث سنوات من الرسوم الجمركية، في اتفاقية تخفض بموجبها شركة الأدوية العملاقة طوعا أسعار أدوية غير محددة في الولايات المتحدة.

 

ولم يقدم الرئيس دونالد ترامب الذي كان يحيط به عدد من مسؤولي الصحة، تفاصيل كثيرة حول ماهية الأدوية المشمولة بالاتفاقية أو عددها.

 

ويأتي الإعلان في إطار جهود ترامب لإبرام صفقات تسعير لـ "الدولة الأولى بالرعاية" مع شركات الأدوية، والتي ستتيح لهذه الشركات ربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأقل تكلفة للأدوية في الدول الغنية الأخرى.

 

كما أعلن البيت الأبيض أنه سيكشف النقاب عن موقع إلكتروني هو " ترامب آر إكس" (TrumpRx) يتيح للمستهلكين شراء بعض الأدوية بشكل مباشر بأسعار مخفضة.

وعقب الإعلان ارتفعت أسهم فايزر بنسبة 5 بالمئة.

وعلى غرار ترامب، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا بالقرار معتبرا أنه إنجاز عظيم، رغم صدور بيان عن الشركة لم يتضمن تفاصيل تذكر.

وأفادت الشركة بإمكان توفير "غالبية كبيرة" من "علاجات الرعاية الصحية الأولية وبعض العلامات التجارية المتخصصة المختارة" بحسومات تراوح بين 50 بالمئة و85 بالمئة.

 

كما أعلن ترامب أن شركة فايزر وافقت على "استثمار 70 مليار دولار لإعادة منشآت التصنيع المحلية" إلى الولايات المتحدة.

 

ولطالما أشار الديموقراطيون إلى رغبتهم في خفض أسعار الأدوية.

 

وفي تقرير نشر الاثنين قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز إن جهود ترامب بهذا الخصوص "تصدرت عناوين الصحف" لكنها لم تُحقق "أكثر من ذلك".

Skynews
