4.3 مليار دولار إيرادات أوبن إيه.آي في 6 أشهر

30
SEPTEMBER
2025
نقل موقع ذا إنفورميشن الإخباري عن الإفصاحات المالية للمساهمين أن شركة أوبن إيه.آي حققت إيرادات بلغت نحو 4.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، أي أكثر بنحو 16 بالمئة مما حققته طوال العام الماضي.

وأضاف التقرير المنشور أمس الاثنين أن أوبن إيه.آي قالت إنها أنفقت مبلغا كبيرا هو 2.5 مليار دولار، فيما يرجع بشكل كبير إلى تكاليف البحث والتطوير لتطوير الذكاء الاصطناعي وتشغيل شات جي.بي.تي.

ومع ذلك، تكبدت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، نتيجةً لتكاليف البحث والتطوير المرتفعة، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل ChatGPT.

كما دفعت OpenAI لشركة مايكروسوفت 20 بالمئة من إيراداتها بموجب اتفاقية قائمة بين الشركتين.

وتتوقع OpenAI أن تصل إيراداتها السنوية إلى 13 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار النمو رغم التحديات المالية.

Skynews
{{article.title}}
