living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لندن توافق على ضمان قرض لجاغوار لاند روفر بعد هجوم سيبراني

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وافقت الحكومة البريطانية على ضمان قرض بقيمة 1,5 مليار جنيه استرليني (مليارا دولار) لشركة جاغوار لاند روفر لدعم احتياطاتها النقدية وسلسلة توريدها، حسبما أعلن وزير التجارة الأحد، وذلك بعد تعرضها أخيرا لهجوم إلكتروني.

وقالت شركة جاغوار لاند روفر في 2 سبتمبر إنها تعرضت لقرصنة معلوماتية أجبرتها على تعليق الإنتاج في مصانعها في المملكة المتحدة.

وأفادت شركة تصنيع السيارات الخميس بعودة أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها إلى العمل جزئيا في إطار "إعادة تشغيل تدريجية"، مضيفة أن الإنتاج سيبقى متوقفا أقله حتى الأول من أكتوبر.

 

وأعلنت الحكومة أنها ستدعم الشركة بضمان قرض "يتوقع أن يفرج عن مبلغ يصل إلى 1.5 مليار جنيه استرليني لضمان استقرار سلسلة توريدها".

ولا تعني هذه الخطوة أن الحكومة ستُقرض الأموال مباشرة لشركة جاغوار لاند روفر التي تملكها شركة تاتا موتورز الهندية، بل ستُقدم وكالة ائتمان حكومية ضمانة لقرض من بنك تجاري يسدد على مدى خمس سنوات.

 

وصرح وزير التجارة بيتر كايل أن الضمان "سيساهم في دعم سلسلة التوريد وحماية الوظائف التي تتطلب مهارات في ويست ميدلاندز وميرسيسايد وكل أنحاء المملكة المتحدة".

 

وأضاف "لم يستهدف هذا الهجوم الإلكتروني علامة تجارية بريطانية شهيرة فحسب، بل أيضا قطاع السيارات الرائد عالميا والرجال والنساء الذين تعتمد سبل عيشهم عليه".

 

وأكدت جاغوار لاند روفر أن إعادة تشغيل أنظمتها جزئيا ساعدت في سداد متأخرات المدفوعات لمورديها، وذلك بعدما أن حذرت نقابات من أن بعضها معرض لخطر الانهيار بسبب هذا الاضطراب.

 

ويستهدف قراصنة إلكترونيون بشكل متزايد علامات تجارية فاخرة وتجار تجزئة، بما فيها ماركس آند سبنسر وهارودز وسلسلة متاجر كو-أوب البريطانية.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout