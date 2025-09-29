living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سهم أدنوك للغاز يحقق قفزة لافتة ويتصدر نشاط السوق

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حقق سهم "أدنوك للغاز" ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 4% في ختام تداولات الجمعة، ليصل إلى 3.58 درهم إماراتي، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير، مقارنةً بـ 3.44 درهم في الجلسة السابقة.

جاء هذا الصعود مدفوعاً بنشاط لافت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تجاوز حجم التداول على السهم أربعة أضعاف المتوسط المعتاد لهذا الوقت من اليوم، ما يعكس اهتماماً متزايداً وثقة كبيرة من جانب المستثمرين.

وعلى الرغم من المكاسب القوية لسهم "أدنوك للغاز"، فقد اكتفى مؤشر سوق أبوظبي العام بارتفاع طفيف بأقل من 0.1%، في حين تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة مماثلة، مما يعكس أداءً متبايناً للأسواق الإقليمية والعالمية.

ويُنظر إلى الأداء القوي لسهم "أدنوك للغاز" كإشارة على ثقة المستثمرين المتزايدة في الأسس القوية التي ترتكز عليها الشركة وانضباطها في توظيف رأس المال، ورؤيتها الواضحة للنمو طويل الأمد وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة من خلال محفظتها المتنوعة.

كان سهم شركة أدنوك للغاز قد شهد في أوائل سبتمبر الجاري توصيات إيجابية من 15 مؤسسة مالية رائدة من بينها أسماء بارزة في بورصة "وول ستريت" مثل "جي بي مورغان"، و "غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي".

 

وقد جاءت هذه التوصيات عقب إعلان نتائج الشركة للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت أداءً مالياً قياسياً، حيث بلغ صافي الدخل 1.385 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.256 مليار دولار، بزيادة 8 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس مرونة الشركة حتى في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

ورحّب بنك "جي بي مورغان" بالأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز"، وقام برفع تقديراته لصافي دخل الشركة بنسبة 10 بالمئة لعام 2025 و4 بالمئة لعام 2026، مما يعكس تفاؤله المستمر بأداء الشركة المستقبلي.

ويعزز هذا التوافق بين المؤسسات المالية الرائدة مكانة "أدنوك للغاز" وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة، مدعومة بمحفظة أعمال متنوعة، وميزانية عمومية قوية، وسياسة توزيع أرباح تصاعدية.

وحدد "جي بي مورغان" السعر المستهدف لسهم "أدنوك للغاز" عند 4.33 درهم مسلطاً الضوء على مرونة الشركة في قطاع الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرتها على تمويل النمو وتوزيع الأرباح حتى في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

من جانبه، أوصى "غولدمان ساكس" بشراء السهم باعتباره "فرصة استثمارية ضمن قطاع الطاقة في الإمارات، تجمع بين النمو والعائد بشكل جذاب".

كما أشار إلى نتائج الربع الثاني كدليل على مرونة نموذج أعمال الشركة في بيئة أسعار منخفضة، مضيفاً أن التوجيهات المحدثة من الشركة من شأنها أن تقلل من المخاوف المتعلقة بتأثير هوامش الربح في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

 

وبالمثل، قامت شركة "كيبلر سيفروكس" برفع تقديراتها لربحية سهم "أدنوك للغاز" بنسبة 8 بالمئة للسنة المالية 2025، و2 بالمئة للسنوات التالية، استناداً إلى توقعات بأداء أقوى في أعمال الغاز المحلية.

 

وعلى الرغم من تقلبات أسعار الطاقة والتوجيهات المتحفظة لعام 2025 نتيجة لعميات الإغلاق المخطط لها لإجراء عمليات الصيانة وارتفاع النفقات الرأسمالية – لا يزال المحللون متفائلين. فقد ارتفع متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرأ إلى 3.98 درهم إماراتي، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 19 بالمئة عن المستويات الحالية، مع احتفاظ 88 بالمئة من المحللين بتوصية "شراء".

 

ومع استمرار "أدنوك للغاز" في ترسيخ مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال، والغاز المحلي، يُتوقع أن تشهد تقييمات المحللين مزيدًا من التحسينات مع بدء تشغيل مشاريع الشركة الجديدة.

 

وتستعد الشركة من خلال منصتها المتكاملة للغاز، لتحقيق قيمة إضافية تُعزز من مكانتها في السوق وتدعم نموها المستدام.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout