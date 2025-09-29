سهم أدنوك للغاز يحقق قفزة لافتة ويتصدر نشاط السوق

A + A -

حقق سهم "أدنوك للغاز" ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 4% في ختام تداولات الجمعة، ليصل إلى 3.58 درهم إماراتي، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير، مقارنةً بـ 3.44 درهم في الجلسة السابقة.

جاء هذا الصعود مدفوعاً بنشاط لافت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تجاوز حجم التداول على السهم أربعة أضعاف المتوسط المعتاد لهذا الوقت من اليوم، ما يعكس اهتماماً متزايداً وثقة كبيرة من جانب المستثمرين.

وعلى الرغم من المكاسب القوية لسهم "أدنوك للغاز"، فقد اكتفى مؤشر سوق أبوظبي العام بارتفاع طفيف بأقل من 0.1%، في حين تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة مماثلة، مما يعكس أداءً متبايناً للأسواق الإقليمية والعالمية.

ويُنظر إلى الأداء القوي لسهم "أدنوك للغاز" كإشارة على ثقة المستثمرين المتزايدة في الأسس القوية التي ترتكز عليها الشركة وانضباطها في توظيف رأس المال، ورؤيتها الواضحة للنمو طويل الأمد وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة من خلال محفظتها المتنوعة.

كان سهم شركة أدنوك للغاز قد شهد في أوائل سبتمبر الجاري توصيات إيجابية من 15 مؤسسة مالية رائدة من بينها أسماء بارزة في بورصة "وول ستريت" مثل "جي بي مورغان"، و "غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي".

وقد جاءت هذه التوصيات عقب إعلان نتائج الشركة للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت أداءً مالياً قياسياً، حيث بلغ صافي الدخل 1.385 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.256 مليار دولار، بزيادة 8 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس مرونة الشركة حتى في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

ورحّب بنك "جي بي مورغان" بالأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز"، وقام برفع تقديراته لصافي دخل الشركة بنسبة 10 بالمئة لعام 2025 و4 بالمئة لعام 2026، مما يعكس تفاؤله المستمر بأداء الشركة المستقبلي.

ويعزز هذا التوافق بين المؤسسات المالية الرائدة مكانة "أدنوك للغاز" وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة، مدعومة بمحفظة أعمال متنوعة، وميزانية عمومية قوية، وسياسة توزيع أرباح تصاعدية.

وحدد "جي بي مورغان" السعر المستهدف لسهم "أدنوك للغاز" عند 4.33 درهم مسلطاً الضوء على مرونة الشركة في قطاع الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرتها على تمويل النمو وتوزيع الأرباح حتى في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

من جانبه، أوصى "غولدمان ساكس" بشراء السهم باعتباره "فرصة استثمارية ضمن قطاع الطاقة في الإمارات، تجمع بين النمو والعائد بشكل جذاب".

كما أشار إلى نتائج الربع الثاني كدليل على مرونة نموذج أعمال الشركة في بيئة أسعار منخفضة، مضيفاً أن التوجيهات المحدثة من الشركة من شأنها أن تقلل من المخاوف المتعلقة بتأثير هوامش الربح في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

وبالمثل، قامت شركة "كيبلر سيفروكس" برفع تقديراتها لربحية سهم "أدنوك للغاز" بنسبة 8 بالمئة للسنة المالية 2025، و2 بالمئة للسنوات التالية، استناداً إلى توقعات بأداء أقوى في أعمال الغاز المحلية.

وعلى الرغم من تقلبات أسعار الطاقة والتوجيهات المتحفظة لعام 2025 نتيجة لعميات الإغلاق المخطط لها لإجراء عمليات الصيانة وارتفاع النفقات الرأسمالية – لا يزال المحللون متفائلين. فقد ارتفع متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرأ إلى 3.98 درهم إماراتي، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 19 بالمئة عن المستويات الحالية، مع احتفاظ 88 بالمئة من المحللين بتوصية "شراء".

ومع استمرار "أدنوك للغاز" في ترسيخ مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال، والغاز المحلي، يُتوقع أن تشهد تقييمات المحللين مزيدًا من التحسينات مع بدء تشغيل مشاريع الشركة الجديدة.

وتستعد الشركة من خلال منصتها المتكاملة للغاز، لتحقيق قيمة إضافية تُعزز من مكانتها في السوق وتدعم نموها المستدام.