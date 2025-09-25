living cost indicators
أوراكل تعتزم بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار

25
SEPTEMBER
2025
تعتزم شركة الحوسبة السحابية والبرمجيات الأميركية أوراكل جمع 15 مليار دولار من خلال بيع سندات في السوق الأميركية الأربعاء، في ظل زيادة الإنفاق الشركة لتلبية احتياجات طفرة الذكاء الاصطناعي.

 

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر القول إن شركة التكنولوجيا العملاقة - التي تضاعفت قيمتها تقريبًا خلال العام الحالي- ستبيع السندات على سبع شرائح بما في ذلك شريحة أجل 40 عاما.

 

وتشير المناقشات إلى أن سعر العائد المحتمل لهذه السندات يبلغ 1.65 نقطة مئوية فوق العائد على سندات الخزانة ذات الأجل نفسه.

 

تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تبدأ فيه أوراكل تنفيذ صفقات ضخمة للبنية التحتية للحوسبة السحابية مع شركات مثل أوبن أيه.آي للذكاء الاصطناعي وميتا بلاتفورمس لمنصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، مما يزيد من نفقات الشركة.

 

ومن المتوقع أن تنفق الشركة مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة لاستئجار مراكز البيانات وتزويدها بالطاقة.

 

وقد تخلفت شركة البرمجيات لسنوات عن أكبر ثلاثة شركات للتكنولوجيا وهي أمازون دوت كوم ومايكروسوفت كورب وألفابيت، في سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية. والآن، بعد أن أبرمت صفقات كبيرة في هذا المجال.

 

وبلغ إجمالي ديون أوراكل طويلة الأجل حوالي 95 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات رسمية.

 

ومع تنفيذ طرح سندات الأربعاء، قد يرتفع مؤشر استدانة أوراكل مقارنة بأرباحها، مع أنها ستظل قادرة على الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية العالية، وفقًا لما كتبه محللا بلومبرغ إنتليجنس، روبرت شيفمان وأليكس ريد.

 

وقفزت تكلفة تأمين ديون أوراكل ضد التخلف عن السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ 7 مايو.

Skynews
