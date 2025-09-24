بعد طفرة AI... عمالقة المال يتجهون للاستثمار بالغاز الطبيعي

A + A -

قاد عملاقا الاستثمار KKR & Co. وبلاك ستون استثمارًا مشتركًا بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الغاز الطبيعي، في خطوة ضخمة لصناديق خاصة لدعم قطاع يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من شركات الذكاء الاصطناعي.

واتفقت KKR وهيئة الاستثمار في خطة التقاعد الكندية الثلاثاء على دفع 10 مليارات دولار مقابل حصة ملكية بنسبة 45 بالمئة في ذراع البنية التحتية لشركة "سيمبرا" Sempra، المسؤولة عن تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال.

وفي الوقت نفسه، أعلنت بلاكستون "Blackstone" أنها ستقود استثمارًا بقيمة 7 مليارات دولار للحصول على حصة ملكية بنسبة 49.9 بالمئة في المرحلة الثانية من تطوير محطة تصدير Port Arthur التابعة لـ Sempra في ولاية تكساس.

ويعد هذا الاتفاق بقيادة Blackstone واحدًا من أكبر الاستثمارات في التمويل الخاص على الإطلاق، كما يمثل المرة الأولى التي تمول فيها جهات إقراض خاصة مشروعًا بهذا الحجم في مرحلة البناء، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وقد قدمت Blackstone حوالي 60 بالمئة من التمويل واستقطبت مقرضين آخرين لتغطية الباقي، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر.

وتبرز هذه الصفقات ثقة المستثمرين في أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية ستصبح ركيزة أساسية في مشهد الطاقة العالمي في العقود القادمة، مع استخدام دول في آسيا ودول أخرى لهذا الوقود لتشغيل اقتصاداتها المتنامية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة شركات التكنولوجيا الكبرى للطاقة لتشغيل مراكز البيانات، في ظل سعي إدارة ترامب لتعزيز هيمنة الوقود الأحفوري.

تستحوذ شركة KKR على حصة "سيمبرا" من خلال استراتيجيتها العالمية للبنية التحتية، والتي تستثمر في الأميركيتين ودول أوروبا الغربية، و تدير وحدة البنية التحتية للشركة أصولاً تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار.

مشروع روسي صيني يغير خريطة الغاز العالمية

وذكرت "سيمبرا" في بيان صدر الثلاثاء إن بيع حصتها في Sempra Infrastructure Partners لصالح KKR سيساعد في تعزيز تصنيفها الائتماني وتحسين هيكل أعمالها، "بهدف الوصول إلى نحو 95 بالمئة من الأرباح من المرافق الأميركية المنظمة"، كما يلغي الحاجة لإصدارات أسهم سبق الإعلان عنها. وقفز سهم "سيمبرا" بنسبة وصلت إلى 5.4 بالمئة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربعين الثاني أو الثالث من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وبعد الإغلاق، سيصبح كونسورتيوم تقوده KKR المالك الأكبر لشركة Sempra Infrastructure Partners بحصة قدرها 65 بالمئة، فيما ستحتفظ "سيمبرا" بحصة 25 بالمئة إلى جانب حصة جهاز أبوظبي للاستثمار البالغة 10 بالمئة.

وبحسب البيان، ستحصل "سيمبرا" على 47 بالمئة من السيولة عند إتمام الصفقة، و41 بالمئة بحلول نهاية 2027، فيما ستتسلم النسبة المتبقية بعد نحو سبع سنوات من الإغلاق.

ويواصل مقرضو الائتمان الخاص تركيزهم المتزايد على الشركات ذات التصنيف الاستثماري والشركات العامة الكبرى، بحثاً عن فرص تمويلية لتنويع محافظهم في سوق آخذ بالنمو.