إنفيديا تعتزم استثمار 100 مليار دولار في أوبن أيه آي

تعتزم شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية إنفيديا استثمار 100 مليار دولار في شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن أيه.آي كجزء من اتفاق شراكة تم إعلانه أمس الاثنين، سيضيف قدرات حوسبة بنحو 10 جيجاوات من مراكز بيانات إنفيديا إلى أوبن أيه.آي "OpenAI" مالكة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الأشهر تشات جي.بي.تي.

ووفقا لخطاب النوايا الذي وقعته الشركتان، سيتم نشر أول غيغاواط من أنظمة شركة إنفيديا في النصف الثاني من عام 2026. وأوضحت الشركتان أنهما ستقومان بالكشف عن تفاصيل الاتفاقية خلال الأسابيع القادمة.

وأضافت الشركتان في بيان صحفي: "هذه الشراكة تُكمل العمل المشترك الذي تبذله إنفيديا وأوبن أيه.آي مع شبكة واسعة من الشركاء، بما في ذلك مايكروسوفت وأوراكل وسوفت بنك وستارغيت، بهدف إقامة البنية التحتية الأكثر تطورا في العالم للذكاء الاصطناعي".

وقد تعهدت هذه الشركات باستثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار لبناء مراكز بيانات لشركة أوبن أيه.آي في يناير الماضي.

تأتي شراكة شركتي إنفيديا وأوبن أيه.آي بعد حوالي 10 أيام من إعلان الأخيرة توصلها إلى اتفاق مبدئي مع مايكروسوفت، والذي سيمنح الأخيرة حصة في رأسمال الشركة التابعة لأوبن أيه.آي والمختصة بالعمل التجاري، بقيمة 100 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن أوبن أيه.آي تدار فعلياً من قبل مؤسستها غير الربحية.

وفي تصريح له لقناة سي.إن.بي.سي الأميركية، أوضح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، أن مراكز البيانات الجديدة التي ستقوم إنفيديا ببنائها، تأتي إضافة إلى المشاريع التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وأضاف ألتمان: "إن إقامة هذه البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لجميع مشاريعنا، فبدون ذلك، لن نستطيع تقديم الخدمات التي يرغب بها المستخدمون، ولن نتمكن من تطوير نماذج أفضل".