أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق!

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3752.43 دولار للأونصة عند الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي عند 3758.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% لتصل إلى 3787.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، المقرر في الساعة 16:35 بتوقيت غرينتش، لاستنباط مؤشرات بشأن السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات منتظرة من مسؤولين آخرين في المجلس هذا الأسبوع.

وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيراً إلى أوضاع سوق العمل، وملمّحاً إلى مزيد من التخفيضات في الاجتماعات المقبلة، لكنه حذر أيضاً من استمرار الضغوط التضخمية.

وأعلن صندوق إس.بي.دي.آر غولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.60% إلى 1000.57 طن أمس الاثنين، مقابل 994.56 طن يوم الجمعة الماضي.

وقفز الذهب، الملاذ الآمن الذي يحقق عادة أداءً جيداً في بيئة انخفاض أسعار الفائدة، بنحو 43% منذ بداية العام، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 43.98 دولار للأونصة، ليظل قريباً من أعلى مستوى في 14 عاماً. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1420.45 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1189.84 دولار.