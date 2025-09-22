living cost indicators
فايزر تقترب من الاستحواذ على ميتسيرا مقابل 7.3 مليار دولار

22
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت صحفية فاينانشال تايمز أن شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر تقترب من إتمام صفقة استحواذ محتملة على شركة ميتسيرا الناشئة في مجال علاج السمنة مقابل نحو 7.3 مليار دولار، في إطار سعي شركة الأدوية العملاقة إلى تعزيز خط إنتاجها بعد فشل دواء إنقاص الوزن الذي طورته وحظي بمتابعة واسعة.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه قد يتم إعلان هذه الصفقة الاثنين.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن فايزر ستدفع لملاك ميتسيرا 47.5 دولارا لكل سهم، مقابل 22.5 دولارا إضافية إذا حققت معايير أداء معينة.

 

وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن السعر المعروض في هذه الصفقة يزيد بشدة عن سعر سهم ميتسيرا في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي وكان حوالي 33 دولارا.

وتعد ميتسيرا جزءا من جيل من الشركات الناشئة الواعدة التي تتنافس على حصة من سوق أدوية السمنة التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وستتيح الصفقة لشركة فايزر الوصول إلى دواء إم.إي.تي-233 آي الذي طورته ميتسيرا وهو عبارة عن حقنة لإنقاص الوزن ساعدت المرضى على فقدان ما يصل إلى 8.4 بالمئة من وزنهم في 36 يوم خلال تجربة قصيرة للدواء في المراحل المبكرة للفترة التجريبية.

 

تجدر الإشارة إلى أن أنه من المحتمل أن يكون عدد جرعات هذا العلاج أقل من جرعات شركتي نوفو نورديسك وإيلي ليلي، الرائدتين في سوق علاج السمنة، مما يسمح للمرضى بالانتقال من جرعات أسبوعية إلى جرعات شهرية.

 

وتتوقع شركة فايزر إبرام صفقتين أو ثلاث صفقات بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار خلال العام لتعزيز محفظة منتجاتها، وفقا لوكالة بلومبرغ.

 

وقد أدت النكسة التي لحقت بحبوب علاج السمنة - التي كانت تمثل أفضل فرصة للشركة لدخول سوق إنقاص الوزن - إلى زيادة الضغوط على الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا، في حين يتوقع المحللون أن تستعيد الشركة مكانتها في السوق من خلال الاستحواذ على شركة أصغر متخصصة في أدوية إنقاص الوزن.

Skynews
{{article.title}}
