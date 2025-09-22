عضو بالمركزي الأوروبي يحذر من التسرع في الخطوة القادمة

A + A -

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إن البنك يستطيع تحمل تضخم أقل بقليل من 2 بالمئة، وعليه أن يأخذ وقتا لدراسة مدى الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بعناية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز"، الأحد، عن رئيس البنك المركزي في لاتفيا، قوله في مقابلة أجريت معه، إنه "من السذاجة" الاعتقاد بأن صانعي السياسات قادرون على إبقاء ضغوط الأسعار عند المستوى المستهدف طوال الوقت، ومن غير المناسب أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتعديل أسعار الفائدة عند حدوث أي خلل.

وقال كازاكس، عند اختتام اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "لسنا في حاجة إلى التعجل، وبصفتنا بنكا مركزيا، لا يجب لنا التسرع في كل اجتماع".

وأضاف: "سنحرك أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، ولكننا حققنا هدفنا وهو نسبة 2 بالمئة في الوقت الحالي".