"الاتحاد للطيران" تحقق أرباحا قياسية في النصف الأول من 2025

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن تحقيقها أقوى أداء نصف سنوي منذ تأسيسها، مسجلة مستويات قياسية في الأرباح وعدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2025. وتعكس هذه النتائج الاستثنائية الزخم المتواصل في توسيع شبكة الوجهات العالمية للشركة، إلى جانب جهودها في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة الضيوف، بما يعكس مكانتها كشركة طيران رائدة تواصل الابتكار وتقديم أعلى معايير التميز.

وقالت الاتحاد للطيران في بيان، إن صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة قد بلغ 1.1 مليار درهم (حوالي 306 ملايين دولار)، بزيادة قدرها 32 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بالطلب القوي والمتزايد على خدمات الركاب، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتحسين العائدات في كل من قطاعي المسافرين والشحن. فقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، نتيجةً لنمو إيرادات المسافرين بنسبة 16 بالمئة وإيرادات الشحن بنسبة 9 بالمئة.

وحافظ الأداء المالي على مستويات قوية، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.7 مليار درهم (739 مليون دولار)، فيما تحسّن هامش الأرباح ليصل إلى 20 بالمئة (+1 نقطة مئوية على أساس سنوي).

وتستمر الاتحاد في الريادة الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 10.2 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بزيادة قدرها 14 بالمئة في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87 بالمئة (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي).

وفي مطلع يوليو، حققت الشركة إنجازاً بارزاً بنقل أكثر من 20 مليون مسافر خلال فترة 12 شهراً، أي ما يعادل ضعف عدد المسافرين المسجل في عام 2022، مما يعزز مكانتها كأسرع شركات الطيران نموًا في المنطقة.

الاتحاد للطيران: سننقل أكثر من 21 مليون مسافر في 2025

أما الأسطول التشغيلي، فقد تخطى 100 طائرة، ويتضمن استلام الطائرة السادسة من طراز إيرباص A350 في شهر أبريل و إعادة تشغيل الطائرة السابعة من طراز إيرباص A380 إلى الخدمة في مايو.

وفي الشهر نفسه، أعلنت الشركة عن اتفاقية لشراء 28 طائرة عريضة البدن مع شركة بوينغ، في خطوة تعزز طموحات الاتحاد للنمو المستدام وتوسيع شبكة الربط على المدى الطويل. وفي يوليو 2025، شهد أسطول الاتحاد أكبر عملية توسّع في تاريخ الشركة مع انضمام خمس طائرات جديدة، من بينها أول طائرة من طراز إيرباص A321LR، وهو أعلى عدد من الطائرات تستلمه الاتحاد في شهر واحد.

حيث أطلقت الاتحاد طائرتها الجديدة إيرباص A321LR في أبريل 2025، لتكون أول شركة في المنطقة تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. ودخلت الطائرة الخدمة في أوائل شهر أغسطس مع رحلتها الافتتاحية إلى بوكيت، لتقدّم أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية، مما يوفر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف الاتحاد للطيران على الوجهات متوسطة المدى.

يتيح هذا التوسع للاتحاد خدمة ما يقارب 90 وجهة اعتبارًا من يونيو 2025، بما في ذلك الوجهات الدائمة على مدار العام والرحلات الموسمية. وفي إطار التزامها بتعزيز مكانة أبوظبي كواحدة من أكثر المدن التي يسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم، أعلنت الاتحاد للطيران في عام 2025 وحده عن 27 وجهة جديدة تم إطلاق بعض منها في وقت سابق من العام، مستقطبةً ملايين الزوار مباشرةً إلى أبوظبي ومنها إلى مختلف أنحاء العالم

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران: "مع 27 وجهة جديدة تم إطلاقها أو الإعلان عنها خلال هذا العام وحده، نفخر في الاتحاد للطيران بمساهمتنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى أكثر المدن ارتباطًا وسهولة في الوصول على مستوى العالم. هذا النمو لا يقتصر على تعزيز الربط المباشر وفرص التوقف في أبوظبي فحسب، بل يعزز أيضًا دور الإمارة كبوابة رئيسية لملايين المسافرين من أنحاء العالم."

واستمرت معدلات رضا الضيوف في التحسن عبر مختلف نقاط الاتصال الرئيسية، بما في ذلك خدمات المطار وتجربة الضيوف والمنصات الرقمية. كما حافظت الاتحاد على استقرار تكاليف الوحدة بالتوازي مع رفع مستوى جودة الخدمات، مما يعكس التزامها الدائم بتقديم قيمة مضافة وتميّز استثنائي لضيوفها وشركائها. وواصل مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) للدرجة الأولى تسجيل 80 نقطة، وهو الأعلى في تاريخ الشركة ويعكس أداءً متميزاً على مستوى القطاع.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نفخر بتحقيق نتائج نصف سنوية قياسية جديدة في تاريخ الاتحاد للطيران، حيث يعكس أداؤنا المالي القوي والنمو المتواصل في أعداد المسافرين نجاح استراتيجيتنا وتفاني فريق عملنا. نحن نتوسع بشكل مستدام، ونستثمر في تجارب سفر مميزة، ونستقطب أعدادًا غير مسبوقة من الزوار إلى أبوظبي عبر شبكتنا المتنامية".

وأوضح قائلا: "لقد تجاوزنا بالفعل مستويات النمو المستهدفة ضمن استراتيجيتنا، ونواصل تركيزنا على التنفيذ بكفاءة، ملتزمين بخطط توسّع طموحة قائمة على الكفاءة والخدمة والابتكار. ومع انضمام طائرات جديدة إلى إسطولنا، وإطلاق وجهات جديدة، وازدهار خدماتنا المتميزة، تواصل الاتحاد إعادة رسم معايير قطاع الطيران. ولا يمكن تحقيق هذه الإنجازات لولا شغف واحترافية موظفينا، الذين أتوجّه إليهم بجزيل الشكر على عطائهم الاستثنائي."

وكان لموظفي الاتحاد للطيران دور محوري في تحقيق هذا الأداء القياسي. فقد شهد النصف الأول من عام 2025 انضمام أكثر من 1,700 موظف جديد إلى أسرة الاتحاد، من بينهم ما يزيد على 100 طيار ونحو 1,000 من أفراد طاقم الضيافة الجوية. كما حقق النمو الوظيفي الداخلي زخمًا لافتًا مع ترقية أكثر من 1,100 موظف عبر مختلف أقسام الشركة. وسجلت مستويات مشاركة الموظفين أعلى معدل لها على الإطلاق، في انعكاس واضح لالتزام فريق الاتحاد واحترافيته وشغفه الكبير بالنجاح.

واختتم نيفيس بالقول: "نتوجه بجزيل الشكر إلى ضيوفنا الكرام، ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد منهم على متن رحلاتنا خلال الأشهر المقبلة."

لمحة عن أبرز الإنجازات:

بلغت الأرباح بعد الضريبة 1.1 مليار درهم (306 ملايين دولار)، بزيادة قدرها 32 بالمئة على أساس سنوي، مع هامش ربح وصل إلى 8 بالمئة (+1 نقطة مئوية على أساس سنوي)

شهد إجمالي الإيرادات نمواً بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، ليبلغ 13.5 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بفضل الأداء القوي في قطاعي المسافرين والشحن

بلغت إيرادات المسافرين 11.3 مليار درهم (3.1 مليار دولار) وذلك نتيجةً لتوسع شبكة الوجهات واستمرار زخم الطلب على السفر

ارتفعت إيرادات الشحن بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة زيادة طفيفة في السعة والعائدات

أسهمت النتائج القوية في الإيرادات والكفاءة التشغيلية في تحقيق تحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 2.7 مليار درهم (739 مليون دولار)، مع هامش بنسبة 20 بالمئة (+1 نقطة مئوية على أساس سنوي)

توليد قوي للتدفقات النقدية، حيث بلغ التدفق النقدي التشغيلي حوالي 4.0 مليار درهم (أكثر من مليار دولار)، بزيادة قدرها 27 بالمئة على أساس سنوي

شهدت مستويات رضا المسافرين ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي، بفضل التحسينات المستمرة للتجربة على متن الطائرة، وخدمات المطار، والخدمات الرقمية للضيوف

واصلت السعة التشغيلية توسّعها، مع ارتفاع السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بإضافة طائرات جديدة وزيادة كفاءة استخدام الأسطول

سجل عدد المسافرين نموًا بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي مع نقل 10.2 مليون مسافر، وتحسن في عامل الحمولة ليصل إلى87 بالمئة (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي)

توسّعت شبكة الاتحاد للطيران لتصل إلى حوالي 90 وجهة حتى يونيو 2025، إلى جانب نحو 30 وجهة جديدة تم إطلاقها أو الإعلان عنها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بما فيها الوجهات المستمرة طيلة العام والوجهات الموسمية